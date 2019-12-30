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Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu

Adana'da bir evde çıkan yangında ambulansta müdahale ettiği küçük kıza kendi çoraplarını giydiren sağlık görevlisine Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından takdirname verildi.

30.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:42 Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu
Adana'da bir evde çıkan yangında ambulansta müdahale ettiği küçük kıza kendi çoraplarını giydiren sağlık görevlisine Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından takdirname verildi. Takdirnameyi alan teknisyen, küçük kız ile buluşarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir apartmanda 2 gün önce meydana geldi. Zemin katta çıkan yangın diğer katlara da sıçrayınca binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 5 yaşındaki küçük Eylül Kahraman da vardı. 1 çocuk annesi Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Fadime Karaca, ayağında çorapları ıslanan Eylül'ü ambulansa alıp önce müdahale etti, ardından kendi çoraplarını giydirdi.

Sağlık görevlisinin bu davranışı görenlerin içini ısıtırken olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sağlık görevlisini makamına çağırdı. Demirtaş, Karaca'ya takdirname verirken, "Böyle bir davranış için çok memnun oldum. Kendi çoraplarını çıkarıp kız çocuğuna giydirmesi çok güzel. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Anneliğin verdiği duygusallıkla yaklaştım"

Fatma Karaca ise, "Tüm sağlık çalışanlarının yaptığı hareketlerden bir tanesi bu. Hepimiz sağlık çalışanı olmamızın yanı sıra birer anne veya evladız. Bende ekstra anneliğin verdiği duygusallıkla yaklaştım. Ne mutlu bana yardımcı olabildiysem. Ayaklarını ıslak görünce Eylül'ün anne olmanın duyarlılığıyla onun çoraplarını çıkarıp kendi çoraplarımı giydirdim" ifadelerini kullandı.

Takdirnameyi alan Karaca, daha sonra küçük Eylül'ün evine gitti. Küçük kız ve ailesiyle buluşan Karaca, burada da Eylül'ün elini biran olsun bırakmayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eylül'ün annesi Melisa Kahraman da gazetecilere yaptığı açıklamada, "O gece babaannesinde kalıyordu Eylül. Bizde başka yerdeydik. Bize geldi. Hemen gittik. Genel durumu iyi dediler Eylül'ün rahatladık bayağı. Çok şükür iyi. Eylül hep dilinden düşürmedi. 'Anne benim çoraplarım ıslaktı ayaklarım üşüyordu. Abla bana çoraplarını giydirdi' diyordu hep. Bizde kendisiyle tanıştık bu vesileyle" şeklinde konuştu. - ADANA

Güncel

Kaynak: İHA

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