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"Yürekli" kardeşlerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 kardeş, biriktirdikleri harçlıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

04.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:24
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde 3 kardeş, biriktirdikleri harçlıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Mihriban (11), Ebra Nur (8) ve Furkan Yürekli (6) kardeşler, kumbaralarında bisiklet ve kitap gibi ihtiyaçlarını karşılamak için biriktirdikleri harçlıkları, kampanyaya bağışlamak istediklerini ailelerine iletti.
Baba Mehmet Emin Yürekli, çocuklarının aldığı karara destek vererek biriktirdikleri 600 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na aktarılması için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a teslim etti.
Baba Yürekli, çocuklarının davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bağışta bulunmak çocuklarımın fikriydi. 'Koronavirüsten en çok etkilenen ailelere destek olmak için bağışta bulunmak istiyoruz.' dediler. Beraber kaymakamlığa giderek bağışımızı yaptık." dedi.
Kardeşlerden Mihriban, televizyon izlerken kampanyadan bilgisinin olduğunu belirterek, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladığını söyledi.
Ebra Nur da bisiklet almak için biriktirdiği parayı ihtiyaç sahibi aileler için kaymakama teslim ettiğini dile getirdi.
Kaymakam Aktaş, bağışta bulunan kardeşlere oyuncak vererek teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa, Güncel
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