07.07.2019 10:10
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Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı

Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktıİSTANBUL - Zeytinburnu'nda bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, saat 08.50'de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içinde bulunan trafoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Trafodan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, duman çıkan trafoya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı. Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
Kaynak: İHA
Zeytinburnu, 3. Sayfa

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