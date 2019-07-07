07.07.2019 10:30
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Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı

Zeytinburnu'nda bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, saat 08.50'de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içinde bulunan trafoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Trafodan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, duman çıkan trafoya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.
(Davut Has/İHA) Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
Kaynak: İHA
Merkezefendi, Zeytinburnu, Güncel

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