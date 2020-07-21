Yurt binası yıkıldı, o anlar böyle görüntülendi

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversite içerisinde bulunan eski yurt binasının yıkılma anı kameralara yansıdı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan 4 Eylül kız öğrenci yurdu yeni yurt binası yapılınca taşındı. Oldukça eski ve yıpranmış olan yurt binasının yıkımına karar verildi. Ekipler tarafından kırıcı makine ile kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen yurt binası kameralara yansıdı. Görüntülerde kırıcının son vuruşu yaptıktan sonra binanın bir anda yıkıldığı görüldü. Öte yandan yurt binasının yıkılışını izleyen çalışanlar ise kaçıştı. - SİVAS