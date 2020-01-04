Haberler » Güncel » Yurt binasındaki baca yangını korkuttu - Haber

Yurt binasındaki baca yangını korkuttu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:38 Yurt binasındaki baca yangını korkuttu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltılırken, öğrenciler tedirgin oldu. 

Caddesi'ndeki KYK öğrenci yurdunda, erkek öğrencilerin bulunduğu B Blok'un bacasında, dün gece yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören öğrenciler yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltıldı. Tedbir amacıyla elektrikler kesildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Korkulu anlar yaşayan öğrenciler, yangının sönmesinin ardından rahat nefes alarak binaya geri döndü. Yangının çıkış nedeniyle araştırılıyor. 



Denizli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:32   Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı - Haber
11:32   İstanbul'daki düzensiz göçmen sayısı azaldı - Haber
11:32   Adliye çalışanları Fethi Sekin'i özlem ve minnetle anıyor - Haber
11:27   (Özel) Nostalji yaşamak isteyenlerin adresi: 'Analog Plak' kafe oldu - Haber
11:26   Büyükşehir'in kar timleri iş başında - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:34:37