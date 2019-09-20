Yurt Binasını İnceleyen Başkan İmamoğlu'ndan "mezar taşı" talimatı

8 Eylül'de, Küçükçekmece ve Beşiktaş'taki binaları gezen İmamoğlu, bugün de Beyoğlu Örnektepe'deki gençlik merkezi inşaatında inceledi. İmamoğlu, incelemeleri sırasında binanın, eski Musevi Mezarlığı arazisi üzerine inşa edildiği bilgisini aldı. Mezar taşlarını yerinde tespit eden İmamoğlu, yardımcılarına, "Kültür Varlıkları Daire Başkanımız Mahir Polat'a haber verin, bu mezar taşlarını hemen buradan alsınlar" talimatını verdi.

ÖRNEKTEPE/ İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaba inşaatı biten Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile Genel Sekreter Yardımcıları Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı eşlik etti. Yetkililerden 2016 yılında ihalesi yapılan, 2017'de de inşaatına başlanan projeyle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, daha sonra binayı gezdi. Projenin çevre düzenlemesini de incelemek isteyen İmamoğlu, bina çıkışında çok sayıda mahalleli tarafından karşılandı. Didar Ateşçi adlı yaşlı bir vatandaş, İmamoğlu'na sarılarak, "Sana hep ağladım. Hep dua ettim, kurban olurum sana" dedi. İmamoğlu, Ateşçi'ye, "Ben de bir evladınızım" yanıtını verdi. İmamoğlu, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.

"MEZAR TAŞLARINI TESLİM ALIN, YEŞİL ALANI HIZLICA HALKIN KULLANIMINA AÇIN"

İmamoğlu, yetkililerden, binanın, eski Musevi Mezarlığı arazisi üzerine inşa edildiğini ve çevrede mezar taşları bulunduğu bilgisini aldı. Mezar taşlarını yerinde tespit eden İmamoğlu, Genel Sekreter Erkut'a, "Kültür Varlıkları Daire Başkanımız Mahir Polat'a haber verin, bu mezar taşlarını hemen buradan alsınlar. Bunlar tarih bir nevi" dedi. İmamoğlu, yardımcılarından, binanın bulundu parsel içinde kalan yeşil alanın da hızlıca değerlendirilip, halkın kullanımına sunulmasını istedi. İmamoğlu, gazetecilere yaptığı değerlendirmede ise, "Burada, içinde kreş ve kapalı otopark da bulunan çok fonksiyonlu bir bina inşa edilmiş. Aynı zamanda bir yurt binası olarak Örnektepe'de çalışılmış. Ama şimdi binanın bütününe bakacağız. Buradaki kamuya açık alanı, mahalleliyle kurulacak diyalog sonucu onların ihtiyacına dönük revize edeceğiz. Hızlıca hizmete girmesini sağlayacağız. Burada önce mahalleliyi, yurtla beraber de öğrencileri mutlu etmek istiyoruz. Metruk duran otoparkı da hızlıca hizmete açmak niyetindeyiz. Bunların tümünü, arkadaşlarım bana bir iş planı şeklinde bir hafta, on gün içerisinde verecekler. İnsanlarımızla burada hızlıca buluşacağız" ifadelerini kullandı.

"357 MİLYON LİRALIK SÜRECE NOKTA KOYMUŞ BULUNMAKTAYIZ"

İmamoğlu, 27 Ağustos'ta Saraçhane'de yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle, vakıflar adına iptal edilmiş tam 357 milyon liralık bir sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içerisinde sadece bir vakfa, yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz! Yani bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz. Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere, maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina, o mülk millete ait. İstanbullulara ait. İstanbulluya hizmet edecek. Bu daha başlangıç" demişti. İBB'den yapılan açıklamada da "Yapımı devam eden ve bazılarının önemli bölümü tamamlanan tesislerden, toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan 5 tanesinin vakıf ve derneklere teslim edilmeyerek, İBB tarafından değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır" denilmişti.