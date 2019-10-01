YURT BÜLTENİ - 11

KÖPEKLERİN YAYLADA ÖLÜME TERK EDİLMESİNE TEPKİLER SÜRÜYOR



Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Emirli Yaylası'nda ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından terk edilen 30 köpek, açlık ve ölümle savaşıyor. Beslemeye çalıştıkları köpeklerin ölüme terk edilmesine tepki gösteren hayvan severler, yardım çağrısında bulundu.

İlçeye bağlı 1300 rakımlı Emirli Yaylası'nda geçen ay, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ormanlık alana başıboş 30 köpek terk edildi. Terk edildikleri yaylada açlık ve ölümle savaşıp, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara, civar köyde yaşayanlar sahip çıktı. Durumu yetkililere iletmelerine karşın önlem alınmadığını öne süren köy sakinleri ve hayvan severler, kendi imkanlarıyla mama ve çeşitli yiyeceklerle beslemeye çalıştıkları köpeklerin ölüme terk edilmesine tepki gösterdi. Hayvan sever köylülerinin yanı sıra esnaf bazı vatandaşlar da terk edildikleri yerde açlıktan durumu ağırlaşan köpekleri özel araçlarıyla götürdüğü kent merkezinde veterinere tedavi ettirdi. Köy sakinlerinin yanı sıra bazı esnaf, sahip çıktıkları köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

'O HAYVANLARI ÖLÜME BIRAKMAYALIM'

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Sinop Temsilcisi Ayşe Özdemir, yaylada ölüme terk edilen hayvanlar için yetkililerin harekete geçmesini istedi. Özdemir, "Bu ilimiz için çok üzücü bir olay. Bizler hayvanlarımız için böyle canla başla mücadele ederken, toplum olarak hayvanlarımızı dağlardan toplamak çok zor ve üzücü. Bizler bunu araştırıyoruz günlerdir. Sinop Valiliğinde bir toplantı oldu, konuyu gündeme getirdik. Önümüz kış, 'bu hayvanları orada ölüme mi terk edeceğiz' dedik. Yapılan toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı. Hiç kimse almaya yanaşmadı. Toplantıda sadece Türkeli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, 'Her belediye oradaki hayvanları 5'er adet alsın, o hayvanları orada ölüme bırakmayalım' önerisinde bulundu. Ama kimse bu öneriye yanaşmadı. O hayvanlar kaderine terk edildiö dedi.

'SİNOP'UN VİCDANI DAĞLARDA DURUYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sinop'un Boyabat ilçesinde köpekler ölüme terk edildiler. Biz yerel hayvan hakları toplantısından bir sonuç alamadık. Bir hayvan sever olarak o hayvanların ölüme terk edilmesine asla gönlüm razı değil. Bu konuda merhametinizi, vicdanınızı biliyoruz. Siz, 2014 yılında devrim niteliğindeki bu yasayı çıkarttınız. Biz size minnettarız. Hayvanlarımızın oradan alınmasını, hepsinin kış gelmeden alınıp rehabilite edilmesini istiyoruz. Bir an önce onları oradan alalım. Şu anda Sinop'u vicdanı dağlarda duruyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Emirli Yaylasına terk edilen köpekler

-Ayşe Özdemir'iden detay

-Ayşe Özdemir ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/SİNOP-DHA

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UYUZ TİLKİ YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü yakınındaki ormanlık arazide vücudu büyük ölçüde tahriş olmuş uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen yavru tilki bulundu. 3 aylık olduğu tahmin edilen tilki tedaviye alındı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü çalışanları, kuruma ait arazide, iki hafta önce vücudu büyük ölçüde tahriş olmuş yavru tilki fark etti. Kurum çalışanları tedavi etmek istediği tilkiyi yakalanmak için uzun süre uğraştı. Kurum personeli, bugün yakaladıkları tilkinin tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü birimine haber verdi. DKMP Antalya Şube Müdürlüğü personeli de vücudu yakalandığı hastalık nedeniyle ciddi ölçüde tahriş olan yavru tilkiyi bir kutu içinde teslim alarak, aynı bölgede bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.

Enstitü çalışanlarından Ramazan Dolaşık, ortalama üç aylık olan tilkinin kurumun yanındaki ormanlık araziden geldiği ve iki haftadır yakalamaya çalıştıklarını belirterek, "Yabani olunca bugün üzerine ağ atmak suretiyle yakaladık. Doğa Koruma ve Milli Parklara bildirdik. İnşallah tedavisi yapılıp tekrar doğaya geri bırakılacak" dedi.

DKMP Antalya Şube Müdürlüğü'nden Hüsnü Aydoğmuş da yavru tilkinin tedavisi için Hayvanat Bahçesi'ne götürüldüğünü belirterek, "Orada tedavisi yapıldıktan sonra tekrar bulunduğu bölgede doğal ortamına salınacak. Hastalığı görüntü itibariyle uyuz hastalığı ama veteriner kontrolünde belirlenir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Su ürünleri dış plan görüntü

-Tilkinin görüntüsü

-Tilkiyi bulan kişi ve teslim alan görevlilerle röp

-Tilkinin araca bindirilip götürülmesi

-Su ürünleri içersinden detay görüntüler

Haber: Mehmet çınar Kamera: Emrah GÜL Antalya

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KONYA'DA PKK OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Konya'da, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tarık Adil G. ve Seyfettin D. adlı şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yaptıklarını belirledi. Yapılan araştırmalar sonunda da Tarık Adil G.'nin, örgütle bağlantılı olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Mardin delegesi olduğu saptandı. 2 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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BİSİKLETLİLERDEN, TOPLU TAŞIMA SÜRÜCÜLERİNE FARKINDALIK MESAJI

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile toplu taşıma sürücülerine karanfil, çıkartma ve broşür vererek trafikte, bisiklet ve bisikletlinin fark edilmesini istedi.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda toplu taşıma araçlarının yoğunlukla kullandığı Yaşat Durağı'nda farkındalık çalışması yaptı. Trafik ekiplerinin de yer aldığı etkinli sırasında dolmuş sürücüleri durdurularak karanfil, broşür ve çıkartma verilerek trafikte, bisiklet ve bisikletlinin fark edilmesini istedi. Yakşık 2 saat süren etkinlikte 500 toplu taşıma sürücüsü bilgilendirildi.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, karayollarındaki yol kullanıcısı olan bisikletlilerin farkındalığını artırmak istediklerini belirterek, "Çünkü trafikte bisikletliler her gün kazalara maruz kalarak yaralanıyorlar, hiç istemediğimiz olaylarla karşılaşıyorlar. Bunun farkındalığını artırmak için dernek olarak bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Toplu taşıma sürücülerinin yollarda bisikletlileri fark etmelerini, kornaya değil frene basmalarını istiyoruz. Yavaşlamalarını, biraz sabır göstermelerini istiyoruz. Çünkü bisiklette en ekonomik, en çevreci, zararsız, sağlıklı bir ulaşım aracıdır. Bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor. Bu çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Yerel yönetimlerde bisiklet yolları ile bizi destekliyor ama taşıt sürücüleri nedeni ile sıkıntı yaşıyoruz. Buna dikkat çekerek toplu taşıma sürücülerinden destek istiyoruz. Aldığımız mesajlar olumlu, sanıyorum bundan bisikletliler yollarda biraz daha rahat edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Etkinliğin yapılacağı alanın görüntüsü

-Bisikletçiler çıkartmaları gösterirken

-Bisikletliler toplu halde

-Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir, sürücülerle konuşurken

-Etkinlikten genel ve detay

-Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir, açıklaması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIR'INDA ÇOCUKLARA EĞİTİM VERİLDİ

İzmit'e gelen 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verilirken, okul bahçesinde oluşturulan parkurda öğrencilere trafik deneyimi yaşatıldı.

İlkokul öğrencilerinin trafik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı ile yürütülecek protokol kapsamında yola çıkan TIR, İzmit'teki Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu'na geldi. TIR içerisinde oluşturulan sınıfta öğrencilere eğitimler verilirken, okul bahçesinde oluşturulan parkurda ise akülü arabalarla öğrencilere trafik deneyimi yaşatıldı. Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, 81 ildeki 40 bin okula giderek 6 milyon ilkokul öğrencisine ulaşmayı hedefliyor.

Mobil Trafik eğitim TIR'ını inceleyen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün trafik eğitim TIR'ı, bugün Kocaeli'de çocuklarımızın eğitimi amaçlı faaliyetlerine başladı. Biz de eğitim TIR'ını ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Trafik güvenliği oldukça büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın eğitimleri ve trafiğe karşı duyarlılıklarının üst noktaya taşınması da bu amaçla yapılan çalışmalar bakımından büyük önem taşıyor. Çocuk yaşta eğitilmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çocuklara verilen trafik eğitiminden görüntü

Çocuklara akülü araba sürdürülmesi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklaması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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YOLDA BULDUĞU PARAYI ENGELLİ SAHİBİNE TESLİM EDEN TEMİZLİK İŞÇİSİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yolda bulduğu 500 lirayı görme engelli sahibine teslim eden temizlik işçisi Ali Gündüz, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

İskenderun Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ali Gündüz, cuma günü yolları süpürdüğü sırada 500 lira buldu. Belediye yetkililerine bilgi veren Gündüz, sosyal medya hesaplarından da duyuru yaptı.

Görme engelli Adnan Aytekin ise bankamatikten çektiği 500 lirayı düşürdüğünü evinde fark etti. Baba Hüseyin Aytekin de yetkililere müracaat etti. Paranın Adnan Aytekin'e ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Ali Gündüz, parayı babaya teslim etti.

Görme engelli oğlunun parayı cebine koyarken düşürdüğünü, ancak durumu evde fark ettiğini anlatan Aytekin, "Helal para, bulunduğu için çok mutlu olduk" dedi.

BAŞKAN ÖDÜLLENDİRDİ

Temizlik görevlisinin duyarlı davranışını öğrenen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Ali Gündüz'ü makamına davet etti. Başkan Tosyalı, Gündüz'e teşekkür ederek, teşekkür belgesi ve para ödülü verdi.

Görüntü Dökümü

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-Makama gelen temizlik görevlisi

-Başkan Ali Gündüz'ü tebrik ederek teşekkür belgesi vermesi

-Tosyalı'nın konuşması ve kapalı bir zarf vermesi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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İHH, KAFRANBEL'DEKİ SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK DAĞITTI

Suriye'de yoğun hava ve kara saldırıları nedeniyle sivillerin boşalttığı İdlib kentine bağlı Kafranbel kasabasında aç kalan sokak hayvanlarına İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yiyecek verildi.

Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kenti kırsal bölgelerine yönelik yoğun hava ve kara saldırıları, birçok sivilin kendi topraklarını terk ederek Türkiye sınırına doğru göç etmesine neden oldu. İdlib'e bağlı Kafranbel kasabasının da saldırılar nedeniyle siviller tarafından tamamen boşaltılmasının ardından, bölgede yaşayan sokak hayvanları aç kaldı. Açlıktan ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarına, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından beslenmeleri için yiyecek ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "İdlib'te her geçen gün birçok dramatik olaya şahitlik ediyoruz. Yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan savaş, halen devam ediyor. Her geçen gün onlarca insan hayatını kaybediyor. İdlib'te bombardıman sadece insanları hedef almıyor. Hayvanlar da maalesef bu saldırılara maruz kalıyor" dedi.

İdlib'in Kafranbel kasabasındaki sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırdıklarını belirten Tosun şöyle dedi:

"İdlib kırsalındaki Kafranbel kasabası saldırılar nedeniyle siviller tarafından terk edildi. Haliyle burada sokak hayvanlarının beslenebileceği bir ortam kalmadı. Hava ve kara saldırılarından canlarını kurtaran sokak hayvanları, bu kez de açlıktan ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı. Biz de kasabaya giderek buradaki sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırdık. Ancak İdlib'e yönelik saldırılar sona ermezse tıpkı insan hayatlarında olduğu gibi hayvanların da hayatları tehdit altında olmaya devam edecek."

Görüntü Dökümü

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-Sokak hayvanlarına yiyecek verilirken

-Detayları

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),