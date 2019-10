YURT BÜLTENİ - 6

GÖNÜLLÜ TÜRK DOKTORLARDAN İDLİB'DE SAĞLIK HİZMETİ

Suriye'nin İdlib kentindeki Atme kasabasında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığı ile Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar, buradaki dul ve yetim ailelerine ambulansta ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

Savaştan kaçarak güvenli bölgelere sığınan çok sayıda dul ve yetim, burada Türk doktorlar tarafından dikkatle muayene ediliyor. 30 Türk doktorun nöbet usulü ile çalıştığı Atme kasabasında haftada ortalama bin kişiye ambulanslarla sağlık hizmeti veriliyor, gerekli olan ilaçlar ücretsiz olarak dağıtılıyor.

50 BİN KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ

Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği içinde olan Şifa-i Alem Derneği'nin temsilcisi Dr. Mehmet Dilhıdır, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diyanet Vakfı'mızın bize temin etmiş olduğu 2 ambulans ile burada yaklaşık 50 bin kişiye sağlık hizmeti veriyoruz, ilaçlarını temin ediyoruz. Kış aylarında ise giyim, battaniye, ayakkabı gibi birçok ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

YETİM KAMPLARIMIZ GÜNDEN GÜNE DAHA DA GELİŞİYOR

Hastaların şikayetlerinin mevsimlere göre değişiklik gösterdiğine değinen doktor Dilhıdır, "Bu mevsimde gribal enfeksiyonlar başladı. Kış aylarında ise daha çok bronşit ve soğuk algınlığına bağlı hastalıklar çoğunlukta gözüküyor. Biz buraya iki sene önce de geldik, buradaki en büyük sorun beslenme ve barınma yetersizliğiydi. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarımız ve TDV'nin çalışmaları ile birlikte bütün yetim kamplarımız günden güne daha da gelişiyor daha hijyenik bir ortamda hizmet verilmeye başlanıyor" diye konuştu.

Atme kampındaki savaş mağduru bir kadın ise yardımlarından dolayı Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.

ÖLÜM RİSKİNE KARŞI TELLE ÇEVRİLEN 'TAŞ TERAS'A ZİYARETÇİ AKINI



Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sırçalı Kanyonu'nda yaklaşık 100 metre yükseklikte altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelerek ziyaretçi akınına uğrayan, evlilik tekliflerinin yapıldığı, kliplerin çekildiği 'taş teras', ölüm riski nedeniyle etrafı tel örgüler çekilerek üzerine çıkılması engellendi. Ancak ziyaretçiler sökülen tel örgülerden terasa çıkmaya devam ediyor.

Safranbolu'ya bağlı Düzce köyü yakınlarındaki Sırçalı Kanyonu'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelen kayanın üzerine çıkanlar yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor. Ziyaretçiler, 'taş teras' diye adlandırdıkları ve yürekleri ağza getiren yükseklikteki kayanın üzerine çıkarak adrenalin yaşarken, dış mekan çekimlerinde damat ve gelinlerin en çok tercih ettiği mekan oldu. Taş terasta evlilik teklifleri yapıldı, klip çekildi.

Karabük Valiliği olası kazalara karşı taş terasa çıkmayı yasaklarken, ölüm riski nedeniyle geçen yılın Kasım ayında taş terasın etrafına tel örgü çekilerek önlem alındı. Yasaktan bir süre sonra tel örgülerin bir bölümünün yıkıldığı görüldü. Üzerinde 'dikkat ölüm tehlikesi' yazan uyarı tabelasını dikkate almayan vatandaşlar taş terasın üzerine çıkmaya devam ediyor.

Bölgeyi ziyaret eden Ece Akgül, "Arkadaşlarımdan duydum. Biz de arkadaşlarla merak edip geldik. Yolu biraz kötü. Taş yol sıkıntılı. Onu düzeltseler aslında çok iyi olur. Burası eşsiz bir yerö dedi. Ceren Akbulut ise, "Tel örgüler sökülmüş. Biz de girdik. Biz çok korkmadık ama tehlikeli. Çok fazla insanın aynı anda bulunabileceği bir alan değilö diye konuştu. Serap Aydoğdu, "Ortam olarak güzel ama tehlikeleri var. Yüksekten korkmayanların gelebileceği bir ortamö dedi.

BİN YILLIK OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN DEV SERVİ İÇİN 'ANIT AĞAÇ' TESCİLİ İSTEĞİ

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy sakinleri, en az 1000 yaşında olduğu tahmin edilen servinin, anıt ağaç ilan edilip koruma altına alınmasını istiyor. 9 metrelik gövde çapıyla görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği dev ağacı, 7 kişi el ele tutuşup saramadı.

Ezine ilçesi Pazarköy köyünde Mesut Yalçın'a ait babadan kalma tarlasında bulunan ve kaç yaşında olduğu tam olarak bilinmeyen dev servi ağacı, gövdesinin büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Köyde yaşayan hiç kimse ağacın yaşını bilmiyor. Ancak, köyün yaşlıları, büyüklerinden ağacın varlığıyla ilgili birçok hikaye dinlediklerini, gövde çapı bu büyüklüğe ulaşan ağacın da en az 1000 yaşında olabileceğini belirtiyor. Bunun için de yetkilileri köye davet ederek, ağacın kesin yaş tespitini yapmalarını ve anıt ağaç olarak tescillenip, koruma altına alınmasını istiyor.

Köylüler, servi ağacının yaşını tam olarak bilemese de, yanlarına aldıkları metre ile ağacın gövde çapını ölçtü. Ellerindeki metrenin 5 metre uzunluğunda olması ise, köylülerin ölçüm işini zorlaştırdı. Çünkü, ağacın etrafında çevirdikleri metre ancak gövdenin yarısını sarmaya yetti. Köylüler, işaret koydukları yerden metreyi ikinci kez ağaç etrafında çevirdiklerinde ancak gövdenin tamamını sarabildi. Ağacın gövdesinin 9 metre olduğunu belirleyen köylüler, ardından da el ele tutuşarak ağacı sarmaya çalıştı. Bir gazeteci ve 6 köylü elele tutuşmasına rağmen, dev gövdenin ancak üçte ikisini sarabildi. Ağaç gövdesini ancak 10 kişinin bir araya gelip elele tutuşarak sarabileceği ortaya çıktı.

'KAÇ YAŞINDA OLDUĞUNU MERAK EDİYORUZ'

Tarlasındaki dev servi ağacının köye gelen misafirlerin de ilgisini çektiğini belirten Mesut Yalçın ile köylüler, bu büyüklükte bir servi ağacını hiç görmediklerini ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ağacın varlığını anlattıklarını ve yaş tespiti talep ettiklerini anlatan Yalçın, "Dedemden, babamdan kalma bir tarla. Doğup, büyüdüğümden beri bu servi ağacı tarlamızda var. Dedem de bu ağacın burada olduğunu biliyordu. Bu ağacın 1500-2000 bin yıllık olduğu söyleniyor. Kaç yaşında olduğunu biz de merak ediyoruz. Tescillenip, anıt ağaç olarak koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Köylü Ahmet Akarsu (64) ise ağacın tam yaşını kimsenin bilmediğini, ancak büyüklerinden duydukları kadarıyla 1000 yıllık bir ağaç olduğu belirtti. "Mesela benim nenem 101 yaşında vefat etti, yaşadığı sürece bu ağaç buradaymış" diyen Akarsu, şöyle konuştu:

"Köyün hiçbir yerinde bu büyüklükte ve bu şekilde bir ağaç yok. Şua nda gayet güzel ve sağlıklı bir ağaç. Bu ağaç korunma altına alınsın. Köyün ve ağacın da tarihi belirlenmiş olur. Bu ağacı merak edip, köye gelenler oluyor. Şu ana kadar iyi korundu. Bir tane daha vardı bu ağaçtan, yanınca kurudu. Bu ağacın bunca yıl ayakta kalması mucize bir şey. Ağacın gövdesi çok kalın. Biz 7 kişi ağacı saramadık. Metreyle ölçtük. 9 metre olduğu ortaya çıktı."

Pazarköy'de yaşayan Ahmet Sönmez de (86), "Ben kendimi bildim bileli bu ağaç burada. 1000 yıllık vardır bu ağaç" diye konuştu.

ADANA'DA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ'NİN KURULMASI İÇİN İLK ADIMLAR ATILDI

Adana'da Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı ve işbirliği anlaşması yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) finansal desteği ile gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, Adana Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofis Başkanı Barış Dinçer, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. Nitelikli işgücü yetiştirmek için verilecek eğitimlerle ilgili Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi ile iş birliği yapılması, deneyim ve vizyon paylaşımı amacıyla Adana Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası arasında bir işbirliği protokolü de imzalandı. Toplantıda bir konuşma yapan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Odamız ve Gaziantep Sanayi Odası arasında yapılacak iş birliği protokolü çerçevesinde bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik örnek olacak önemli bir adım atacağız. Güçlerimizi birleştireceğizö dedi. Kıvanç sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün adımını atacağımız Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile bu yatırımların ihtiyacı olacak nitelikli çalışanları yetiştirmeyi umuyoruz. Burada yetişecek kişilerin alacakları nitelikli mesleki eğitimle bölgemize stratejik anlamda katkı sağlamlarını bekliyoruz. Yerel ihtiyaçlara ve ekonomik yapıya göre şekillendirilecek olan Adana Mesleki Eğitim Merkezi, bölgemize kazandırmak istediğimiz diğer makro projelerle entegre olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, UNDP ve Odamızın iş birliğiyle Adana'da kurulacak olan İnovasyon Merkezi ve KOBİ Yetkinlik Merkezi gibi diğer tamamlayıcı girişimlerle, güçlü ve işlevsel bağlantıları olacak şekilde tasarlanacak. ASO olarak böyle önemli bir bölgesel projeyi başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruzö.

Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi bir yandan kaliteli işgücü ve kaliteli mesleki eğitim ile ilgili ulusal stratejilere katkı verirken bir yandan da sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayacak.

KUMLUCA'DA KAMERA SAYISI ARTTIRILIYOR

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki güvenlik kamera sistemi sayısı artırılıyor. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Kumluca'mızı 7/24 gözlemleyip, asayişin ve bölgemizin huzuru için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Kumluca'da polis bölgesindeki güvenlik kameraları sayısının artırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Şu an Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 23 kamerayla ilçemizin 7 noktasında şehir içi güvenliğini sağlamaktayız. Şu an kurulumu devam eden 29 noktada 190 kameramızla Kumluca'mızı 7/24 gözlemleyip, asayişin ve bölgemizin huzuru için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

İlçe giriş ve çıkışlarındaki 3 noktada bulunan Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) 5 nokta daha ekleyeceklerini aktaran Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Bölgemizin giriş ve çıkışları daha sağlıklı kontrol edilecektir. Kurulan kameralarımızın görüş açıları daha geniş olması sebebiyle gözümüzden birçok olayın kaçmaması sağlanacaktır. Kayıtlar 4K kalitesinde olup, araçtaki bütün ayrıntıların fotoğraflarını alma imkanımız bulunmaktadır. PTS kameralarımız ile yapılan kayıtlar 2 yıl süreyle muhafaza edilmekte olup KGYS kayıtlarımız ise 2 ay süreyle kayıt depolayabiliyoruz" diye konuştu.

Bütçesi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından karşılanan kamera sisteminde Aselsan'ın tamamen yerli teknolojisinin kullanıldığını vurgulayan Cemil Doğan, şöyle dedi:

"Şu an yapılan çalışma anbean Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da takip edilebilmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezi'miz ile irtibata geçerek şüpheli gördükleri araç, kişi ve kişilerin bilgilerini vermelerini rica ediyoruz. Kumluca'mızın huzur ve güvenliği için teşkilat olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Yeni kurulan kamera sistemimizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim."

