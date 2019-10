YURT BÜLTENİ - 7

GAZİANTEP'TE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 2 YARALI

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, askeri aracın kontrolden çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 asker yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Oğuzeli'ne bağlı Karacaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü kent merkezinden ilçe yönüne giden askeri araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma da hastaneye gelerek, yaralı askerleri ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BODRUM AÇIKLARINDA 51 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan lastik botlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 01.25'te, Akyarlar açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 2'si Kongo, 1'i Filistin, 2'si Gabon, 2'si Gana ve 3'ü Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 10 kaçak yakalandı. Kaçakların 5'nin erkek, 4'ünün kadın ve 1'inin çocuk olduğu belirtildi. Aynı gün saat 04.25'te yine Akyarlar açıklarında tespit edilen bir diğer lastik bot da durduruldu. Yapılan kontrolde, 5'i erkek ve 1'i çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandı. Aynı yerde son olarak saat 05.45'te tespit edilen lastik bot, yine ekiplerce durduruldu. Lastik botta 22'si Suriye ve 13'ü Filistin uyruklu 35 göçmen yakalandı. 23'ü erkek, 8'i kadın ve 4'ü çocuk olan grup kıyıya getirildi. 3 ayrı olayda yakalanan 51 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM'

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Aysel Şensoy (30), dünyada her yıl milyonda 30-35 kişide görülen 'pulmoner hipertansiyon' hastalığıyla mücadele ediyor. Akciğerleri ile kalbini etkileyen hastalık nedeniyle güçlükle nefes alabilen 2 çocuk annesi, 140 kiloya ulaşması nedeniyle evinden de çıkamaz hale geldi. Şensoy, "Ben kimseden para pul istemiyorum. Sadece en kısa sürede sağlığıma kavuşup, çocuklarımın elinden tutup okula götürmek istiyorum. Ölmek istemiyorum, çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.

Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Aysel Şensoy, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Şensoy'a kalp ve akciğer yetmezliğine neden olan dünyada her yıl milyonda 30-35 kişide görülen 'pulmoner hipertansiyon' teşhisi konuldu. Yıllardır tedavi gören Şensoy, bu sürede 70 kilodan 140 kiloya çıktı. Nefes almakta güçlük çeken ve evinden dışarıya sadece hastaneye gitmek için çıkabilen Şensoy, hayatta kalabilmek için kalp ve akciğer nakli olması gerektiğini söyledi.

Eşi Adem Şensoy tekstil işçisi olan Aysel Şensoy, her an ölümle karşı karşıya olduğunu anlatarak, "Akciğer tansiyonu var, yani tıbbı adıyla pulmoner hipertansiyon hastasıyım. Bu hastalık nedeniyle akciğer kirli kanı kabul etmediği için kalbe geri gönderiyor. Kalp de bu fazla kanı taşıyamadığı için zorlanıp, büyüyor. Kalbim normal insanın kalbinin dört katı büyüklüğünde, kalp yetmezliği artarak gelişmeye devam ediyor. On yıldır tedavi görüyorum ancak sağlığıma kavuşamadım" dedi.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM'

Aysel Şensoy, devlet büyüklerinden yardım isteyerek, şunları söyledi:

"Maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamadım. Tüm yetkililere sesleniyorum; Ne olur beni duyun ve yardım edin. Ölmek istemiyorum. Lütfen yardım edin. Halimi görün, koltuktan kalkamıyorum. Çocuklarıma bakamıyorum. Eşim çalıştığı için bana annem bakıyor. Kimseden para pul istemiyorum. Sadece en kısa sürede sağlığıma kavuşup, çocuklarımı, ellerinden tutup okula götürmek istiyorum. Ölmek istemiyorum, çocuklarım için yaşamak istiyorum."

Şensoy'un çocukları ortaokul öğrencisi Yusuf İslam (12) ile ilkokul öğrencisi Yunus Emre (10) de annelerinin tedavi edilip, sağlığına kavuşmasını istediklerini söyledi.

Kızı Aysel Şensoy ile torunlarına bakan Sevgi Çekiç ise "Kızımın gözümün önünde eriyip, gitmesine artık dayanamıyorum. Her yeri su topluyor. Beklemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Kızımın daha çok eriyip gitmesine dayanamıyorum. Her an her şeye hazırlıklı olmak çok zor acı" dedi.

GAMZE ÖĞRETMEN, ÇOCUKLARIN MELEĞİ

Erzurum'da, Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra atanamayınca farklı bir alanda işe başlayan Gamze Tuysuz (25), geçen yıl ücretli öğretmenlik yaptığı okuldaki öğrencilerinden kopamadı. Tuysuz, zaman buldukça öğrencileriyle buluşup, başta dersleri olmak üzere her konuda onlara yardımcı oluyor. Öğrencilerinin, 'O çocukların meleği' dediği Gamze Tuysuz, "Ben çocukları onlar beni bırakmadı. Aramızda güçlü bir sevgi bağı oluştu" dedi.

Erzurumlu Gamze Tuysuz, 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Atanamayan Tuysuz, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda ücretli olarak fen bilgisi öğretmenliği yaptı. Gamze Tuysuz, fen bilgisi dersi verdiği 120'ye yakın öğrencisiyle kısa sürede sıcak bir bağ kurdu. Öğrencilerin aileleriyle de tanışan Tuysuz, her zaman yanlarında oldu. Öğrenciler, mahallede, buldukları malzemelerle oluşturdukları çardakta yaz kış buluşup, öğretmenleriyle hem ders yaptı, hem de oyunlar oynadı.

Görev süresi sona eren Gamze Tuysuz, öğrencilerinin gözyaşları içinde onlara veda etti. Ancak Tuysuz, öğrencilerden kopamadı.

ÖĞRENCİLERİNİ BIRAKMADI

Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nde (Aras EPSAŞ) kurumsal iletişim ve kalite uzmanlığı olarak işe başlayan Tuysuz, fırsat buldukça öğrencileriyle ilgilenmeye devam etti, şimdilerde derslerinde yardımcı oluyor.

ENGELLİ SEDA'NIN 'GAMZE ÖĞRETMEN' MUTLULUĞU

Öğretmenlik yaptığı dönemde, öğrencilerinden Efendi (12) ve İbrahim Gökdere'yi (15) Sanayi semtindeki 2 oda bir salondan oluşan gecekondu evlerinde ziyaret edip, burada zihinsel engelli ve astım hastası kardeşleri Seda (10) ile dostluk kuran Gamze Tuysuz, bugünlerde aileye sürpriz bir ziyarette bulundu. Gamze Tuysuz'u gören Seda Gökdere, "Gamze öğretmen" diye çığlık atıp boynuna sarıldı. Seda Gökdere, Gamze Tuysuz'u öpüp, getirdiği hediye paketlerini açtıkça sevinci bir kat daha arttı.

'O ÇOCUKLARIN MELEĞİ'

Gamze Tuysuz'u çok sevdiğini söyleyen Efendi Gökdere, "Hocam benim çiçeğim, özellikle çocukların meleği. Ben yetkililerden Gamze öğretmenin okula geri dönmesini talep ediyorum" dedi.

Ziyarete gelen öğretmenleriyle yine çardakta buluşan öğrenciler, "Burada ders işledik, güldük, söyledik, eğlendik. Biz onu çok seviyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

BİR KITLAMA ÇAY BİZİ BAĞLADI

Öğretmenlik yaptığı dönemlerde öğrencilerin evlerine ziyaretler yaptığını söyleyen Gamze Tuysuz, bir bardak kıtlama çay sayesinde aralarında sıcak bir bağ oluştuğunu söyledi. Tuysuz, "Her hafta mesaim bittikten sonra bir aileyi arıyorum, size geliyorum diye bilgi veriyorum. Onlarla içtiğimiz bir bardak kıtlama çay bizi birbirimize bağladı. Bizim birlikte içtiğimiz bir bardak çay, yaptığımız sohbetler, oynadığımız oyunlar çok şeye değer. Biz çocukları sevgiyle büyütmezsek, hiçbir şeyin sonucun alamayız. Sevgi istek getirir, istek ise başarı. Çocukların hepsi pırlanta gibi. Her zaman onların yanında olmaya çalıştım. Ancak tek bir kişi olarak bazen hepsine el uzatamadım, ama gücümün yettiğince destek olmaya çalıştım. Bu konuda annem, babam kız kardeşim ve şu an çalıştığım Aras EPSAŞ'ın Genel Müdürü Fahrettin Tunç Bey hep yanımda oldu. Onlardan aldığım güçle devam ettirdim. Bu konuda duyarlı vatandaşların desteğini de bekliyorum" diye konuştu.

DİCLE KOMİSER, ÇUKURCA'DA GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRİYOR

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki ilçesi Çukurca'da 1,5 yıldır görev yapan Komiser Yardımcısı Dicle Elçeoğlu (27), gündüz uygulama noktasında yol kontrolleri yaparken, mesai saatleri dışında da öğrencilere kick boks ve muay thai eğitimi veriyor.

Gazi Üniversitesi'nde okurken, derslerinden kalan zamanlarda kick boks ve muay thai eğitimi alan Dicle Elçeoğlu, girdiği komiserlik sınavında başarılı olunca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Şubesi'ne atandı. Elçeoğlu, 1,5 yıl önce de Türkiye'nın Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'ya geldi. Elçeoğlu, sokakta gördüğü çocuklardan etkilenip, ilçedeki yetkililerle görüşerek, onlara ücretsiz kick boks ve muay thai eğitimi vermek istediğini söyledi. Elçeoğlu'nun projesine yetkililer de sıcak bakınca kick boks eğitimlerine başlandı. İlk olarak 6 öğrenci ile başlayan kick boks ve muay thai kurslarına ilgi, her geçen gün arttı. 1,5 yılda kursa kayıt yapan öğrencilerin sayısı 50'ye yükseldi.

Eğitimlerine Gençlik Merkezi'ne ait spor salonunda devam eden komiser yardımcısı Elçeoğlu'nun yetiştirdiği iki öğrenci de antrenörlük belgesi aldı. Bir yandan çocukları kick boks ve muay thai şampiyonasına hazırlayan Elçeoğlu, diğer taraftan da görevine devam ediyor. Yol kontrollerinde durdurduğu araçlardaki kadınlara güleryüz gösteren Elçeoğlu, yörede yediden yetmişe herkesin sevgisini kazandı.

İLÇENİN İMAJINI SPORLA DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Dicle Elçeoğlu, bugüne kadar adı hep terör olaylarıyla gündeme gelen ilçenin imajını sporla değiştirmek istediklerini anlattı. Elçeoğlu,"Çukurcalı çocuklara kick boks ve muay thai eğitimleri veriyorum. Bu sporu tanıttığım zaman 6-7 öğrenci ile başladım. Fakat görüldüğü gibi gün geçtikçe öğrenci sayım artıyor ve Çukurcalı çocuklar bu sporu yapmaktan gayet mutlu ve memnunlar. 1,5 senedir biz bu çocukları bir yerlere getirmek için çabaladık.Yetiştirdiğim iki sporcumuz antrenörlük belgesi aldı. Geçen hafta onları Ankara'ya götürdük ve belgelerini aldılar. Amacım, benim tayinim başka yere çıktıktan sonra koltuğumu onlara devretmek. Artık onlar bana şampiyon yetiştirecekler. Ben onlara güveniyorum. Çok da güzel bir düzeye geldiler. Çukurcalı gençler sadece kick boskla tanışmadılar, burada yerli antrenör de yetişti. Şu an 50'ye yakın öğrencim var. Çukurcalı çocuklar bu sporla tanıştıktan sonra gerçekten ilgi ve alakaları arttı"dedi.

'ÇUKURCA'YI TERÖRLE DEĞİL, ŞAMPİYONLUKLARLA ANACAĞIZ'

Elçeoğlu, bu sporla beraber ailelere de dokunduklarını ve onların da sevgisini kazandıklarını belirterek, "Birçok aile ile irtibat sağladık. Onlarla oturup konuştuk. Onlar da çocuklarının bu spuru yaptıklarından çok memnunlar. Bunun için de bize çok teşekkür ediyorlar. Biz de elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Artık Çukurca'nın iki yerli antrenörü var. Ben yarın öbür gün burdan gittiğim zaman güveneceğim iki antrenör var. Gözüm arkada kalmaz. Bundan sonra Çukurca terörle değil, sporla ve şampiyonluklarla anacağız. Bu spor sayesinde bütünleşmeyi sağladık. Artık eskisi gibi polisi gördüklerinde önyargıları yok. Daha çok bağırlarına basıyorlar. İlgi alakaları gerçekten çok güzel. Bizleri çok seviyorlar. Biz bunu hissediyoruz. Buradaki halkla gönül bağını kurduk. Spor buna vesile oldu. Eminim daha çok güzel şeyler ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Gördükleri eğitimler sayesinde antrenör olan Mehmet Turan (29) ve Şilan Çetin (20), komiser yardımcısı Dicle Elçeoğlu sayesinde antrenörlük belgesi aldıklarını dile getirdi. Çetin, "1,5 yıl önce bu eğitimlere başladık. Kendimizi geliştirdikten sonra bir ay önce bizi Ankara'ya davet ettiler. Orada antrenörlük sınavını başarıyla kazandıktan sonra belgemizi aldık. Bundan sonra Dicle komiser buradan gitse dahi gözü arkada kalmayacak. Onun yetiştirdiği ögrencilere biz kurs vereceğiz. Hedefimiz, Çukurca'da Türkiye ve dünya şampiyonlarını yetiştirmek. Bunun için de çok çalışacağız" diye konuştu.

