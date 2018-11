Yurt Bülteni -8

18 Kasım 2018 Pazar 14:06



Yatalak babasını öldürüp, intihar girişiminde bulunduÇanakkale'de, Celal Pişkin (54), yatalak babası Ali Pişkin'i (80) boğazını ekmek bıçağıyla keserek, öldürdü. Aynı bıçakla kendi bileklerini ve kalp bölgesini kesip, yaşamına son vermek isteyen Pişkin, gözaltına alındı.Olay, saat 04.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak'ta meydana geldi. Eşini 2016 yılında kaybeden Ali Pişkin, hastalığı nedeniyle yatalak olup, oğlu Celal Pişkin ve gelini Nursel Pişkin'le yaşamaya başladı.Nursel Pişkin kendi annesini hastaneye götürdüğü sırada, Celal Pişkin, babasıyla evde baş başa kaldı. Celal Pişkin, henüz bilinmeyen nedenle Ali Pişkin'i boğazını ekmek bıçağıyla keserek, öldürdü. Pişkin, daha sonra aynı bıçakla kendi bileklerini ve kalp bölgesini kesip, yaşamına son vermek istedi.Nursel Pişkin, eve döndüğünde, kayınpederinin cansız bedeniyle karşılaşırken, eşinin de yaralı olduğunu gördü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Celal Pişkin'i ambulansla hastaneye kaldırdı.Celal Pişkin, tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek, sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Pişkin, adliyeye sevk edildi. Celal Pişkin, adliyeye götürülmek üzere polis merkezinden çıkarılırken, gazetecilerin "Babanızı neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Olayın meydana geldiği evden görüntü.-Emniyetten görüntü.-Babasının boğazını kesen zanlı Celal Pişkin'in adliyeden çıkarılmasından görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,Görüntü HD. 1 dakika 11 saniye. 131 MB.===============================Bodrum'u sel vurdu (2)DERE YATAKLARINDAN GELEN SULAR EVLERİNE DOLDUBodrum'daki sel felaketinin ardından su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor. Selden en fazla zarar gören yerlerden Yokuşbaşı ve Torba mahallerindeki baskınlara, dere yataklarından gelen suların neden olduğu ortaya çıktı.Yokuşbaşı Mahallesi'nde dere yatağı kenarındaki bir evin istinat duvarının yıkılması sonucu sel suları çevredeki 15 evi su altında bıraktı. Torba Mahallesi'nde ise yüksek kesimlerden gelen sel sularının bir dere yatağında biriktirdiği çöpler, kaya parçaları ile birleşti ve civardaki çöplükte bulunan katı atıkları da önüne katarak rögar ve mazgalları tıkadı. Bu nedenle yer altına inemeyen yağmur suyu cadde ve sokakları nehre çevirdi.Evini su basan mağdurlardan Haldun Çolak, "Sel suları saat 05.00 sıralarında, evin yan tarafındaki bahçe duvarını patlattı. Bir anda evin içi suyla doldu. Çocukları son anda dışarı çıkardık. Evin içindeki koltuklar bile yer değiştirdi. Çocukların oyuncakları yerlerdeydi. Kapıyı bile zor açabildik. Gece bizim için çok zor geçti" dedi. Evi sel suları ile dolan bir diğer mağdur vatandaş İzzet Akkaya, "Belediye ancak, 'Şiddetli yağmur gelecek' diye anons yapıp, uyarıyor. Biz belediye çalışanı değiliz ki bunun önlemini alalım. Belediyenin mazgalları, dere yataklarını temizlemeyi, gereken tedbirleri alması gerekirdi. Sabah karşı çocuklarımızı da alıp, dışarı çıkarak canımızı zor kurtardık. Dün (Cumartesi) klima taktırmıştım, 1 saat bile kullanamadan sel suları nedeniyle zarar gördü, çöpe gidecek" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------- Evini su basan mağdurlardan Haldun Çolak ile röp.- İzzet Akkaya ile röp.Görüntüler Son dakika WhatsApp hattındaBODRUM (Muğla),===============================Denizlili 'Kara kız' Almanya'yı salladıDenizlili ailenin Almanya doğumlu kızları 18 yaşındaki Sinem Uraz, Alman televizyon kanalında yayınlanan 'O ses Türkiye'nin Almanya'daki versiyonu olan 'The Voice' programında söylediği 'İsyan' şarkısıyla bütün jüri üyelerini döndürmeyi başarıp, ayakta alkışlandı. Almanları kendine hayran bırakan Uraz'ın Denizli'de yaşayan babaannesi ve akrabaları da 'Kara Kız' diye hitap ettikleri Uraz ile gurur duyuyor.Almanya'da yayın yapan televizyon kanalında geçen hafta yayınlanan 'The Voice' yarışmasına katılan Sinem Uraz, performansıyla programa damgası vurdu. Programın bu sezonki en dikkat çeken performansına imza atan Sinem Uraz, Halil Sezai'nin 'İsyan' adlı şarkısını söyledi. Performansıyla Sinem Uraz, 4 jüri üyesini de döndürmeyi başardı, stüdyodakileri kendine hayran bıraktı ve ayakta alkışlandı.Sesiyle jüriyi büyüleyen Uraz'ın performansı sadece yarışma jürisini değil tüm Almanya'ya etkiledi. Yarışmanın sonunda Uraz'ın Hamburg'da işçi olan babası Nebi Uraz, annesi Fatma Uraz ve ağabeyleri Sezgin ve Sezer Uraz, Sinem Uraz'ı tebrik etti.ALMANYA'DAKİ BAŞARISI DENİZLİ'DEN YANKILANDIUraz'ın Almanya'daki başarısı Denizli'deki yakınları tarafından gururla karşılandı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Sabuncu Uraz, torunu Sinem Uraz'a 'Kara kız' diye hitap ettiklerini belirterek, "Ben 1963 yılında Almanya'ya gittim. Oğlum Almanya doğumlu. Torunum da Almanya'da doğdu şimdi lise öğrenimini tamamlıyor. Yarışmadaki başarısıyla biz de gurur duyduk. İzlerken ağladık. Yaz aylarında tatil için Denizli'ye geldiklerinde bize de şarkılar söylerdi. Sesini çok beğenirdik. Daha da başarılı olacağından eminiz" dedi.Uraz'ın dayısı Mustafa Sabuncu yeğeni ile gurur duyduğunu söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Almanya'da yayınlanan programdan görüntü-Sinem Uraz'ın Denizli'deki babaannesi Fatma Sabuncu Uraz ve dayılarının programı izleyip alkış tutmaları-Uraz'ın babaannesi Fatma Sabuncu Uraz ile röp.-Uraz'ın dayıları Mustafa Sabuncu ile röp.-Sinem Uraz'un Denizli'ye geldiğinde söylediği şarkı (Cep telefonu görüntüsü)Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,=================================Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldüGaziantep'te, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Özçelik (41), hayatını kaybetti.Kaza, öğle saatlerinde, Beştepe Mahallesi Turgut Cansever Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Mehmet Özçelik, yönetimindeki 51 ER 322 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Refüje çarpan motosikletten yola savrulan Özçelik'i görenler, sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Özçelik'in öldüğünü belirledi.Kafe işleten 2 çocuk babası Mehmet Özçelik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Mehmet Özçelik'in fotoğrafıOlay yeriAdli Tıp kurumuCenaze aracının çıkışıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB=================================İzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyorİzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, kentteki 15 pişmaniye imalatçısının ayda 100 ton pişmaniyeyi 50'ye yakın ülkeye ihraç ettiğini söyledi.İzmit'te 20'ye yakın çeşidi bulunan pişmaniye, dünyanın 4 bir yanına ihraç ediliyor. Osmanlı döneminde saray sofralarını tatlandırmasıyla bilinen pişmaniyenin vanilyalı, sütlü çikolata kaplı, sade, Antep fıstıklısı, fındıklısı, kakaolusu, çikolatalısı, meyvelisi gibi bir çok çeşidi bulunuyor. İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, kendi imalathanelerinden Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye pişmaniye ihracatı yaptıklarını belirterek, "Günlük olarak 1,5 tona yakın üretim yapıyoruz. Bunun 500 kilogram kadarını ihraç ediyoruz. Bunu aya vurduğunuz zaman bu yaklaşık 45 tona tekabül ediyor. Biz bunun 15 tonunu yurtdışına ihraç ediyoruz. Bunun 20 tona yakınını da Kocaeli dışına gönderiyoruz. Bizim iç pazarımız yani Kocaeli pazarı bu üretimin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Biz yüzde 90'ını iç ve dış ticarete veriyoruz. Bizim yurtdışında en önemli pazarımız Rusya pazarı. Rusya pazarı yeniden hareketlenmeye başladı. Bazı problemlerden dolayı biraz ara vermek zorunda kalmıştık. Tekrar Rusya pazarımız hareketlenmeye başladı" dedi.'ÇİN'E PİŞMANİYE GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'Çin'e de kısa bir süre sonra pişmaniye ihracat edeceklerini belirten Şahin, "İngiltere bizim önemli bir pazarımız, Almanya'ya ihraç yapıyoruz orası bizim için çok önemli bir bölge. Suudi Arabistan'a göndermeye başladık, birkaç tane müşteriden daha talep aldık oraya gönderiyoruz. Çin'e göndermeye çalışıyoruz birkaç müşteriyle ilişki halindeyiz, inşallah oraya da ihraç yapacağız. Bizim firmamızın 14 tane ülkeye ihracatı var. Kocaeli'deki tüm üretici firmalarla beraber yaklaşık 50 ülkeye Kocaeli'nden pişmaniye gönderiyoruz. Kocaeli'de aylık olarak 100 tona yakın ihracatımız var. Bu lezzeti elimizden geldiğince herkese sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.İSOTLU PİŞMANİYEŞahin imalathanelerinde isotlu pişmaniyeyi denediklerini söyledi. İsotlu pişmaniyenin tutulduğu taktirde seri üretimine gireceklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:"Şu anda üretimde olan 20'ye yakın pişmaniye çeşidimiz var. Tüm dünyaya ve tüm damak tatlarına hitap ettiğimiz için her bölgeye, her yöreye hitap edelim dedik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi acıyı seven bir bölge, biz de dedik ki acıyla tatlı birleşince nasıl bir şey çıkıyor, ilk defa isotlu pişmaniyeyi denedik. Beğenilir ve tutulursa seri üretimine başlamayı düşünüyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------------İmalathanede pişmaniye üretimi-Üretilirken, paketlenirken-Mustafa Şahin ile röp-Anons-Pişmaniye çeşitlerinden detaylarHABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),=================================İzmir'de 4 bin AK Partili dijital oylamaya katıldıİzmir'de belediye başkan aday adayları için dijital temayül (eğilim) yoklaması yapıldı. Yaklaşık 4 bin partili, bilgisayar aracılığı ile oy kullandı. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İzmir'de AK Parti çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanacak. Milletimizin teveccühü de olursa, İzmir'i de AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. İzmir'de çok iddialıyız" dedi.31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylarını belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti, İzmir'de eğilim yoklaması yaptı. İzmir'de 128 ilçe belediye başkan aday adayı ile 3 Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları için dijital ortamda oy kullanan partililer, aday gösterilmesini istedikleri isimleri bilgisayar üzerinden yazarak, doğrudan AK Parti Genel Merkezi'nde belirlenen sisteme gönderdi. Temayül yoklaması için Halkapınar Kapalı Spor Salonu'na gelen aday adaylarının kimi partilileri gülle karşıladı. Kimiyse lokma döktürdü. Gazetecilerin temayül yapılan salondan görüntü almasına izin verilmedi.'HIZLI BİR ŞEKİLDE ŞEKİLDE ADAYLARIMIZI BELİRLEYECEĞİZ'AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AK Parti için çok güzel bir gün olduğunu söyledi. Yoklamaya AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İstanbul Milletvekili Emin Sare Aydın Yılmaz, Tekirdağ Milletvekili Gonca Gül, Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile birlikte geldiklerini söyleyen Kandemir, şöyle dedi:"Teşkilatlarımız, bizim hizamızı belirlemede çok önemli birimlerimiz. Onların kanaatleri, görüşleri, onların vicdanları, onların çizdiği yol, bizim için çok önemli. Buraya ekip olarak geldik. Genel bir koordinasyon yapıyoruz. Teşkilat kademelerimiz, ana kademe yöneticileri, mahalle başkanları, tüm ekibimiz gönüllerindeki isimleri yazıyorlar. İlk defa Türkiye'de bilgisayar veri tabanlı bir çalışma yapıyoruz. Sonuç bugün saat 17.00 gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görülebilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm teşkilat temayülünü görecek. Hangi isimlere ağırlık oldu bunları görme imkanı olacak. Teşkilat temayüllerinden aldığımız bilgilerle de bu hafta geniş bir çalışma yaparak hızlı şekilde adaylarımızı açıklamaya çalışacağız."'İZMİR'DE ÇOK İDDİALIYIZ'İzmir'in kendileri için çok önemli bir kent olduğunu vurgulayan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz İzmir'de çok iddialıyız. Bu seçimlerde inşallah il teşkilatımızın, ilçe teşkilatlarımızın olağanüstü gayreti muhteşem bir mücadelesi var. İzmir'de AK Parti çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanacak. Milletimizin teveccühü de olursa, İzmir'i de AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. Tüm siyasi hayatımda bu temayülün bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. AK Parti'de temayül çok kıymetli. Ülkemize demokrasimizi hayırlı olur."AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de "4 bine yakın oy kullanılacağını tahmin ediyorum. Çok neşeli, heyecan içerisinde en yüksek katılım ile yapılacak. İlimiz için ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------------Temayül için gelen aday adaylarının açtığı stantlardan görüntü-Halkapınar Kapalı Spor Salonu'ndan görüntüAK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in açıklaması-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,===================================Antalya Ak Parti'de temayül yoklamasıAntalya'da Ak Partili delegeler, 19 ilçe ve büyükşehir belediyesi başkanlığı adaylarını belirlemek üzere elektronik ortamda temayül yoklamasına katıldı. Yoklamayı Ak Parti Samsun Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da takip etti.Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik Ak Parti temayül yoklaması saat 10.00'da tüm Türkiye'de aynı anda başladı. Delegeler aday olmasını istediği isimleri ilk defa elektronik ortamda bildirdi. Tüm Türkiye'yle birlikte Antalya'da da 3 bin 600 delege Mimar Sinan Kongre Merkezi'ne (MSKM) giderek, 19 ilçe ve büyükşehir belediyesi başkanlığı için görüşlerini sisteme girmeye başladı. Ak Parti Samsun Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da MSKM'de partililerle bir araya gelerek süreci yakından takip etti. Ak Parti teşkilatının katılımından memnun olduğunu belirten Kılıç, Türkiye'de elektronik ortamda temayül yoklamasını yapan tek parti olduklarını vurguladı. Hiçbir sorun yaşamadan teşkilat üyelerinin özgür görüşlerini dile getirdiğini anlatan Kılıç, "10.00'da başladık ve 16.00'da sona erecek. Elektronik sistem sayesinde yoklama sona erince sonuçlar hiçbir soru işaretine gerek kalmadan genel merkeze iletilecek" dedi.SÜRPRİZ ADAY OLACAK MI?Milletvekili Çağatay Kılıç, Antalya için sürpriz adaylar olup olmayacağına ilişkin soruya ise "Görevimiz burada temayül yoklamasını yapmaktı. Antalya için beklentiler nedir, nasıl işleyecek? O kısım seçim işleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gelen bilgiler doğrultusunda vereceği kararla ortaya çıkacak. Ben o konuda bir şey söyleyemem ama kalabalığa bakılırsa Ak Parti belediyeciliği isteniyor" diye konuştu.Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da yeni sistem temayül yoklamasını değerlendirdi. Yüzde 90'ın üzerinde katılım beklediklerini ifade eden Taş, "Delegelerimiz 20 bilgisayar üzerinden oy kullanıyor. 3 bin 600 kişi oy kullanacak. Her ilçemizde en az 5-6 adayımız var. Delegelerimiz burada en fazla 3 ismi manüel olarak yazabiliyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------Temayül yoklaması öncesinde salondan detay görüntülerAkif Çağatay Kılıç röpAkif Çağatay Kılıç'ın beraberindekilerle birlikte toplu fotoğraf çektirmesinden görüntüİl Başkanı İbrahim Ethem Taş röp.Kaset Durumu: Link geçiliyor370 MB - 3.21'Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,===================================AK Parti'de temayül yoklaması yapılıyorAK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yaklaşan 31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesi temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklama başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, Adana milletvekili Jülide Sarıeroğlu yaptı.Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yapılan temayül yoklamasında 2082 delege belediye başkan aday adaylığı için oy kullandı. Türkiye'de ilk kez dijital olarak yapılan temayül yoklamasında Büyükşehir Belediyeleri için oy kullanılmadı. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada, "İçinde meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulları, ilçe başkanları, mahalle temsilcilerden oluşan 2082 delegemiz var. Saat 10.00'da başlayan temayül yoklamamız 16.00'da son bulacak. Bu sene önceki yıllarla farklı olarak temayül dijital olarak yapılıyor. Temayülde bulunan 20 bilgisayar Genel Merkeze bağlı şekildedir. Temayül biter bitmez, genele merkezimiz sonuçları görebilecek. Sonuçlar hiçbir şekilde açıklanmadan Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Ciddi katılım gösteren delegelerimize teşekkür ederiz" dedi.'3 ARALIK'TA BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYLARININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR'Kayseri teşkilatının genel merkezde ağırlığı olan bir teşkilat olduğunu vurgulayan İl Başkanı Çopuroğlu, "Genel merkez anketi ile sahada yaptığımız anket birbiri ile örtüşüyor. Bize gelen sonuçları değerlendiriyoruz. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın isminin Büyükşehir Belediyesi için kesinleştiği ifadesini sosyal medyadan okuyoruz. Teşkilat olarak kesinleşmiş bir adayımız birşey olsa temayül yapmayı. 3 dönem kuralı bu temayülde de işleyecek. Kurala takılan belediye başkanlarımız var. Bu temayülde büyükşehirler oylamaya katılmıyor. 3 Aralık tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, bu tarihe yakın bir zamanda da diğer ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor" diye konuştu.Düzenlenen temayül yoklamasında kimlik kontrolü yapılan delegeler sıra ile salon içine kurulan bilgisayar sisteminde adayları belirledi. Temayül yoklama başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Adana milletvekili Jülide Sarıeroğlu zaman zaman delegelere bilgilendirme yaptı.Görüntü Dökümü:================- Delegelerin kimlik kontrolü yaptıkları alandan görüntü- İl Başkanı Şaban Çopuroğlu röportaj- Temayül yoklaması yapılan alandan görüntü- Temayül Başkanı Eski Bakan Jülide Sarıeroğlu'nun görüntüsü- Diğer genel detay görüntülerHaber -Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)DV 1 Dosya 6 dakika 46 saniye/ 756 MB=======================================Mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenip, hastanelik olduKaraman'da, apartman sakinleri, yalnız yaşayan komşuları Eyyüp Kaçar'ın (45) evinden gaz kokusu gelince polise haber verdi. Çilingirle eve girildiğinde mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Kaçar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.Olay, öğle saatlerinde, Ali Şahane Mahallesi 193'üncü Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, yalnız yaşayan Eyyüp Kaçar'ın 4'üncü kattaki evinden gaz kokusu geldiğini fark etti. Komşular, kapının zilini çalmalarına rağmen açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polisler, çilingirle girdiği evde Kaçar'ı odasında hareketsiz yatarken buldu. Mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Kaçar, sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Eyyüp Kaçar'ın, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü---------------------Polisin olay yerinde inceleme yapmasıGenel ve detayHaber- kamera: Muammer ŞEN - KARAMAN DHA)===========================================Ak Parti Afyonkarahisar'da temayül heyecanıAK Parti Genel Merkezi tarafından Afyonkarahisar İl Başkanlığının öncülüğünde belediye başkan aday adaylarına yönelik temayül yoklaması yapıldı. 1500 teşkilat mensubunun katıldığı temayül ilk defa elektronik ortamda kart sistemiyle gerçekleşti.Ak Parti Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Afyonkarahisar'da belediye başkanı olarak gösterilecek kişileri belirlemek için temayül yoklaması gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen 'elektronik-temayül' yoklaması için oy kullanma kabinlerine sandık yerine bilgisayarlar konuldu. Özel bir sistem üzerinden gerçekleştirilen temayül yoklaması için 1500 Ak Partili oy kullandı. Temayül yoklamasında eski Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı ve Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da görev aldı.'TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZIN KANAATİNİ ALIYORUZ'Eski Bakan Ahmet Arslan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin Türkiye ve Afyonkarahisar için hayırlı olmasını diledi. Yerel seçimlerin insanların fikrini ve düşüncesinin sandık üzerinden yönetime yansıması adına çok önemli olduğunu söyleyen Arslan, "Bu bilinçle de aday adaylık sürecini parti olarak başlattık. Bugün de aday adaylarımızla ilgili vatandaşımızın, teşkilat mensuplarımızın kanaatini almak, fikirlerini almak, buna göre de adaylık sürecini daha sağlıklı yürütmek üzere süreci başlattık. Şimdi inşallah Afyonkarahisar'da 1500 teşkilat mensubu arkadaşımızın il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerimizin, daha önceki il başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve mahalle temsilcilerimizin görüşlerine başvurmak üzere elektronik ortamda temayül yoklamasını yapacağız. Teşkilatlarımızın kanaatlerini almış olacağız. Bu tür yoklama ilk defa Ak Parti tarafından gerçekleştiriliyor. Amacımız zamandan ve kağıttan tasarruf etmek" dedi.'SONUÇLARI GENEL BAŞKANIMIZ EKRANINDAN GÖREBİLİYOR'Yapılan temayül sonuçlarının Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile genel merkez yetkililerinin ekranlarına düştüğünü anlatan Ahmet Arslan, şöyle konuştu:"Bu gerçekten önemli bir adım. Bu süreci bugün itibariyle başlatmış oluyoruz. Her ilçe için ayrı ayrı kartlar hazırlandı. O ilçe için oy kullanacak arkadaşlar gelecek, kimlik kartını verecek. Sonra aldığı kartla bilgisayarın başında ekrana okuttuğunda tercihlerini yapabileceği bir ekran karşısına çıkacak. Ekranda belediye başkanı bizden ise, belediye başkanı ile ilgili kanaatlerini alacağız. Mevcut başkanın dışında iki tane de isim isteyeceğiz. Belediye başkanı bizim partimizde değilse direkt 3 tane aday isteyeceğiz delegelerimizden. Bunlar anında genel merkezimizde genel başkanımızın ekranına düşecek. Oy kullanan kişi sonra kartını teslim edecek. Aynı kişinin tekrar oy kullanma şanlı yok. Çünkü kartlar bir kullanımlık kartlardır. Buradan süreci başlatıyoruz. Hayırlı olsun."Arslan'ın açıklamasının ardından gazeteciler salondan çıkarılarak temayül yoklaması basına kapalı olarak gerçekleşti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Eski Bakan Arslan ve görevlilerden detaySalondan detayArslan e-temayül sistemini incelerken detayİl Başkanı Sezen'den detaySezen masaları dolaşırken detayArslan'ın konuşmasıToplu fotoğraf çekimi detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,