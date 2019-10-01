YURT BÜLTENİ - 8

PARKTA KADININ DÖVÜLMESİNİ SADECE İZLEDİLER

Antalya'da, bir parkta, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövülüyor. Adamın yere düştüğü halde saçından tutarak vurmaya devam ettiği dayak olayını çevredekiler ise sadece izliyor.

Cep telefonu kamerasında yansıyan dayak olayı pazar gecesi, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Görüntüde, isimleri belirlenemeyen bir erkek ve bir kadın, parkta gezdikleri sırada tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine adam, kadına art arda vuruyor. Kadın, aldığı darbeler nedeniyle yere düşüyor. Ancak adam, kadınının saçlarından tutup, dayağa devam ediyor. Uzun süre şiddete maruz kalan kadın, yardım çığlıkları atıyor.

Bu sırada parkta bulunan vatandaşlar ise olaya müdahale etmeyerek, dayak olayını izliyor.

Bir süre sonra gelen polis ise kadın ve adamı karakola götürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kadının dövülme anları

HABER: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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SURİYELİ KANSER HASTASI, ANTALYA'DA İLK KEZ UYGULANAN TEKNİKLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Pankreas kanserinin cerrahi tedavisinde uygulanan ve cerrahinin en büyük ameliyatlarından biri olan 'robotic whipple' tekniği, Antalya'da ilk kez gerçekleştirildi. Pankreasın baş ve boyun kısmıyla birlikte safra yolları, 12 parmak bağırsağının tamamı ve midenin bir kısmı alınarak, pankreasın geri kalan kısmının ince bağırsağa bağlandığı ameliyatla sağlığına kavuşan Suriyeli Mahmut El Seyid (60), Türk doktorlara teşekkür etti.

Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan pankreas kanseri hastası Suriyeli Mahmut El Seyid, Antalya'da şifa buldu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan ve cerrahinin en yüksek tekniklerinden biri olarak kabul edilen 'robotic whipple' yöntemiyle Mahmut El Seyid'in pankreasının ve midesinin bir kısmıyla 12 parmak bağırsağı ve safra yolları, 7 saatlik ameliyatla çıkarıldı. Pankreasın baş ve boyun kısmıyla birlikte safra yolları, 12 parmak bağırsağının tamamı ve midenin bir kısmı alınarak, pankreasın geri kalan kısmı ince bağırsağa bağlandı.

'AÇIK OLARAK ZOR, ROBOTİK OLARAK ÇOK DAHA ZOR BİR AMELİYAT'

Doç. Dr. İsmail Gömceli, pankreas kanseri hastalarında açık olarak 'whipple' tekniğini uyguladıklarını, 'robotic whipple' ameliyatını ilk kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Gastroenteroloji ekibi olarak açık whipple tekniğiyle 150 hastayı ameliyat ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Gömceli, bu konuda deneyimli bir ekip olduklarını kaydetti. Doç. Dr. Gömceli, "Whipple açık teknikte zor bir ameliyat. Kapalı, yani robotik teknikte ise çok çok daha zor hale geliyor. Türkiye'de daha önce sanırım 1 ya da 2 vaka bu teknikle ameliyat edildi" dedi.

AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ

Suriyeli hastanın pankreasındaki tümörün baş kısmında bulunduğunu belirten Doç. Dr. İsmail Gömceli, "Kanser, konumu nedeniyle çok riskli bir bölgede yer alıyordu. Dolayısıyla yaptığımız cerrahi, pankreasın bir kısmını, midenin yarısını, safra yolunu ve 12 parmak bağırsağını çıkarmak şeklinde bir ameliyat olduğu için çok büyük ameliyatlar grubuna giriyor. Hastanın ameliyatı 7 saat sürdü" diye konuştu.

Mahmut El Seyid'in kendilerine başvurduğunda şiddetli ağrıları olan çok düşkün bir hasta olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gömceli, "Şu anda iyi. Tabi büyük bir ameliyat geçirmiş olmanın getirdiği birkaç küçük sorun var, ama evine gönderilecek duruma geldi. Bundan sonra takip süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

'ARTIK KANSER AMELİYATLARINI KAPALI YÖNTEMLE PLANLIYORUZ'

Türkiye'nin her yerinde pek çok cerrahın kanser cerrahisiyle ilgili çalıştığını vurgulayan Doç. Dr. İsmail Gömceli, şunları söyledi:

"Artık kanser ameliyatlarında kapalı yöntemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Hastanemiz bu anlamda çok yol aldı. Bugüne kadar kalın bağırsak ve kısmen mide ameliyatlarında bunu gerçekleştiriyorduk ama artık önümüzdeki dönemde kanser ameliyatlarının çoğunluğunu kapalı yöntemle gerçekleştirmek gibi bir programımız var."

DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaklaşık 5 yıldır Antalya'da yaşayan Mahmut El Seyid ise sağlığına kavuştuğu için doktorlarına teşekkür etti. Ameliyatının çok iyi geçtiğini söyleyen Seyid, "Türk doktorlar çok iyi, çok güzel. Çok şükür iyileştim" dedi. Seyid, ameliyat öncesinde çok ağrı çektiğini, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini söylerken, kızı Fatin Seyid (25) ise babasını sağlığına kavuşturan Doç. Dr. Gömceli'ye teşekkür etti.

WHİPPLE AMELİYATI

Genellikle pankreas başında yer alan kanserlerin tedavisinde kullanılan, pankreasın ve ince barsağın bir kısmını ve safra kesesini çıkararak yapılan operasyondur. Bu ameliyat açık şekilde (karın açılarak) robotic whipple ise karında birkaç delik açılarak kemerayla girilip, ameliyatın kapalı yöntemle yapılmasıdır.

Görüntü Dökümü

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Eğitim araştırma hastanesi dış plan görüntü

Ameliyatın görüntüsü

Mahmut El Seyid ameliyattan sonra odasında kızı ile birlikte görüntüsü

DHA Muhabiri Selma KUNAR ANONS

Doç. Dr. İsmail Gömceli ve ekibinin hastayı muayene etmesi

RÖP: Doç. Dr. İsmail Gömceli

RÖP 2: Mahmut El Seyid

RÖP 3: Fatih Seyid ( Kızı )

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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ALAÇATI AÇIKLARINDA BALİNA HEYECANI

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, yavrusuyla birlikte yüzen balina, tekneyle bölgede gezenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çeşme'nin ünlü tatil cenneti Alaçatı açıklarında, geçen pazar günü tekne ile geziye çıkanlar, hoş bir süprizle karşılaştı. Açıkta yüzen balinayı gören teknedekiler, cep telefonu kamerası ile video çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. Balinanın dans edercesine denize dalışı ise seyir zevkini arttırdı. Teknede bulunanların bir süre görüntülemeyi başardığı balina ile yavrusu, daha sonra gözden kayboldu.

İZMİR KÖRFEZİ'NE DE 2 BALİNA GELMİŞTİ

Balinalar İzmir çevresinde ilk kez görülmüyor. 1995 yılının Şubat ayında, ispermeçet (kaşalot) cinsi biri yavru 2 balina, yollarını şaşırıp İzmir Körfezi'ne girmişti. Yaklaşık 3 metre boyundaki yavru balina, Urla İçmeler Sahili'nde karaya vurmuştu. Anne balina ise bir süre İzmir Körfezi'nin çeşitli bölgelerinde dolaşmıştı. Yaralı olduğu belirlenen ve 'Ramazan' adı verilen yavru balina ise, karaya çıkartılıp tedavi edilmeye çalışılsa da kurtarılamamıştı. Yavru balina burada gömülürken, annesi ise Körfez'den ayrılmıştı.

Görüntü Dökümü

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Balinalardan cep telefonu görüntüsü

1995 yılında İzmir Körfezi'ne giren yavru balinanın haberlerinin yer aldığı gazete kupürleri

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

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ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, ELEK VE KALBUR ÜRETİYOR

Tokat'ta, bir dönem Belde Belediye Başkanlığı da yapan emekli öğretmen Salih Kandoğmuş (65), unutulmaya yüz tutan, baba mesleği elek ve kalbur üretimini yaşatmaya çalışıyor. Elek üretimine babasının eski bir müşterisinin isteği üzerine tekrar başladığını anlatan Kandoğmuş, "Benim için aynı zamanda bir hobi. Severek yapıyorum" dedi.

Yaklaşık 25 yıl ilkokul öğretmenliği yapan Salih Kandoğmuş, Reşadiye ilçesine bağlı Demircili beldesinde 1999-2004 yılları arasında MHP'den belediye başkanlığı yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Kandoğmuş, emekli olduktan sonra Niksar ilçesine yerleşti. 2012 yılında babası Yaşar Kandoğmuş'un eski bir müşterisi, Salih Kandoğmuş'u arayarak elek yapmasını istedi. Kandoğmuş bunun üzerine, ilçedeki bir bağ evinde, babasından öğrendiği elek yapımına yeniden başladı. Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışan Kandoğmuş'un gürgen ağacından yaptığı elekler, yoğun talep görüyor.

'İSTEK ÜZERİNE BAŞLADIM'

Babasının eski müşterisinin isteğini geri çevirmemek için elek üretimine başladığını ifade eden Salih Kandoğmuş, "7 yıl önce önceden mal verdiğimiz, Sivas'ın Suşehri ilçesinden bir vatandaş beni aradı. Benden fasulye, nohut eleği istedi. ve defalarca aradı beni. Tabii ben emekli olduğumu, o işleri yapmadığımı söyledim. Daha sonra aynı kişi adresimi alarak, Niksar'a kadar geldi, beni buldu. Onun isteğini kabul ederek bu işe 7 yıl önce başladım. Baba mesleğiydi, ama benim için hobi oldu. El emeği, göz nuru ürünlerimizi talep de aldığı için yapıyorum. İnsanları, hayatı ve çalışmayı seviyorum. İnsanlarla iç içe olmayı seviyorum. Belli de bir müşterimiz var. Onlar bize siparişlerini veriyorlar. Bu şekilde bu mesleğe devam ediyorum" dedi.

'ELEKSİZ EV BEREKETSİZ DERLER'

Eleğin Anadolu insanı için önemli olduğunu vurgu yapan Kandoğmuş, "Anadolu'da atalarımızın bir sözü vardır. 'Eleksiz ev, bereketsiz' derler. Elek her evin ihtiyacıdır. Olmazsa olmazıdır. Eleksiz ev olmaz, bir defa biz öyle yetiştik. Bu yıl eleğe büyük bir talep var. Ben talepleri yetiştiremiyorum. Ordu, Amasya, Samsun, Sivas ve Tokat'tan gelen çeşitli siparişlere göre ben bu eleklerden imal ediyorum, gönderiyorum. Bazen de kendileri gelip alıyorlar. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği yaşatmaya çalıştığım için mutluyum" diye konuştu.

Eleklerin yanı sıra küçük kasnaklardan sepetler ve duvarlara süs eşyaları da yaptığını söyleyen Kandemir, "Büyükten küçüğe doğru sepetler yapıyorum. Kına sepeti, şeker sepeti, daha küçükleri var. Gelen misafire evde meyve ikram etmek için yapıyorum. Bunlara da talep var. Tasarımlarını kullandığım ağaca göre kendim yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Atölyeden görüntüler

-Kandoğmuş'un yaptığı elekler

-Elek üretim çalışmalarından görüntü

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat),

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AĞABEYİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK HAKİM KARŞISINDA



İstanbul'un Fatih ilçesinde, ağabeyine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ahmet Basravi'yi (27) bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki D.K. ilk duruşmada kendisini, "Ağabeyime cinsel istismarda bulunduğunu öğrenince doğru mu diye konuşmaya gittim. 'Sana da aynısını yaparım' diyerek bana saldırdı. Sonra kendimi kaybettim" diye savundu.

Fatih'te nisan ayında meydana gelen olayda, Ahmet Basravi, iddiaya göre ortağı M.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Ağabeyinin başına gelen olaydan haberdar olan ve o tarihte 16 yaşında olan D.K. de, Basravi ile konuşmaya gitti. M.K.'ye cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiği öne sürülen Ahmet Basravi ile D.K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. D.K., Basravi'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan Ahmet Basravi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan D.K., tutuklandı.

'AĞABEYİMİN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan D.K.'nin İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetin tutuklu sanığı D.K. savunmasında, "Maktul ile ağabeyim ortak pide dükkanı işletir. Ağabeyim kuzenimle konuşurken, başına gelenleri duydum. Ağabeyimin ağladığını gördüm. Kendisine sordum, cinsel istismara uğradığını söyledi. Ağabeyime cinsel istismarda bulunduğunu öğrenince doğru mu diye Ahmet ile konuşmaya gittim. 'Sana da aynısını yaparım' diyerek, bana saldırdı. Yumruk attı. Sonra kendimi kaybettim" dedi.

Ölen Ahmet Basravi'nin yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Ailenin avukatı Şehmuz Uğur da, D.K.'nin cinsel istismar eyleminin gerçek dışı bir kurgu olduğunu, sanığın olaydan birkaç saat önce olay yerinde keşif yaparak, cinayeti tasarladığını öne sürdü.

D.K.'nin avukatı Abdi Yaşar ise sanığın ağabeyinin cinsel istismara uğradığı yönünde şikayetinin bulunduğunu belirterek, iki dosyanın birleştirilmesi ile M.K.'nin tanık sıfatıyla dinlenmesi talebinde bulundu. Sanık avukatı, olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini ileri sürdü.

Duruşma savcısının, sanığın üzerine atılı suçun niteliği bakımından tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettiği duruşma ertelendi.

Görüntü Dökümü

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Olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Mehmet CANDAN - İSTANBUL,

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