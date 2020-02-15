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Yurt dışı alışveriş sitelerinden ithal edilen ürünleri vergisiz satmak kaçakçılık sayıldı

Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık beraat etti. Yerel mahkeme hükmünün gümrük idaresince temyiz edilmesi üzerine dosyanın geldiği Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

15.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:47Yurt dışı alışveriş sitelerinden ithal edilen ürünleri vergisiz satmak kaçakçılık sayıldı
7. Ceza Dairesi, yurt dışındaki "e-bay" isimli sanal mağazadan ithal ettiği eşyaları, vergi ödemeksizin yurt içindeki bir site üzerinden satışa sunan sanığın "kaçakçılık" suçunu işlediğine hükmetti.

İnternet üzerindeki büyük alışveriş sitelerinden sayılan Amerikan şirketi "e-bay" isimli sanal mağazadan çoğunluğu dijital kamera olan 485 elektronik eşyayı ithal eden bir kişi, her bir eşya bedelinin 150 euroluk posta gümrük muafiyet sınırını geçmediğinden gümrük vergisi ödemedi, getirttiği eşyaları ise yurt içindeki bir internet sitesi üzerinden satışa sundu.
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Ceza Dairesi, Yargıtay, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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