Yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da, kendilerini "Alman polisi" olarak tanıtıp yurt dışındaki bir kadını dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

16.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:54
Bursa'da, kendilerini "Alman polisi" olarak tanıtıp yurt dışındaki bir kadını dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan ihbarda, bir şüphelinin, Türkiye'de bulunan bir çağrı merkezinden telefonda kendisini polis memuru "Renate Schmidt" olarak tanıtıp aradığı bazı kişilere, haklarında Türkiye'de soruşturma başlatıldığı ve soruşturmadan kendilerini aklayabilmeleri karşılığında çeşitli tarihlerde para talep ettiği bildirildi.
Alman vatandaşı R.D. isimli kadının bir kaç kez dolandırıldığı, Bursa'da farklı adresler verilerek Almanya'dan kargo ile paranın zarf içerisinde birkaç kez gönderildiği ve gönderilen son kargonun 14 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacağının tespit edilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Asayiş Daire Başkanlığı ve Almanya makamları ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu şüphelilerin parayı almaya geleceği kargo şirketi adresinde bekleyen ekipler, şüpheli Ö.B'yi kargoyu alıp ayrıldığı sırada yakaladı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda elde edilen 12 bin avro, cep telefonu, 2 kredi kartı ve 2 flaş belleğe el kondu.
Ö.B'nin beyanlarında, müşteki şahısları Alman polisi olarak F.S. ve Y.Ö. isimli kadınların aradığını, kendisinin de gelen kargoyu aldığını bildirmesi üzerine yapılan operasyonlarla F.S. ve Y.Ö. de yakalandı. Yakalanan kadınların evlerinde yapılan aramada, içinde arama programı ve müştekilere ait bilgiler bulunan flaş bellek, dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ile olaydan elde edilen 12 bin 840 avro para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden Ö.B. tutuklanırken, F.S. ve Y.Ö'ye ise ev hapsi cezası verildi. Yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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