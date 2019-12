Yurt dışı borsalardan Orka Holding'e "halka arz" teklifi

HASAN ARSLAN/BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, halka açılma konusunda Alman borsası başta olmak üzere yurt dışı borsalardan çok teklif aldıklarını belirterek, "Global arenadaki mevcut değerimizin karşılığını alabilecek bir ortamda olmak isteriz. New York'ta, Londra'da gong çalmak bizim için önemli. Halka arzı Türkiye'de, yurt dışında ya da eş zamanlı düşünebiliriz ama 2022'den önce olmaz." dedi.

Süleyman Orakçıoğlu, AA muhabirine holding açısından 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken 2020'den beklentilerini paylaştı.

Holding olarak 2019 için belirledikleri hedefleri gerçekleştirdiklerini aktaran Orakçıoğlu, yıl boyunca fırsata çevirdikleri gelişmeler yaşandığını, bu anlamda kazançlı çıktıklarını söyledi.

Orakçıoğlu, 2019 için belirledikleri yüzde 11-12'lik büyüme hedefini aştıklarını ve yüzde 17-18 seviyelerinde büyüme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "2020'de bu yıl yakaladığımız büyüme oranının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu moral ve enerjiye sahibiz." diye konuştu.

Bu yılın ikinci yarısında çok aktif çalıştıklarını, bu dönemde yaptıkları hamlelerin 2020'ye pozitif yansıyacağına inandıklarını anlatan Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda yerimizde duramadık, oturamadık. 20 gün içinde 7'si yurt dışında olmak üzere 10 mağaza açtık. Gelecek yıl da mağaza açmaya devam edeceğiz. Bunun da ötesinde kapasiteyi artırıcı yatırım yapıyoruz. Mevcutta iki fabrikamız var. Son çeyrekte aldığımız bir kararla Giresun Organize'deki fabrikamızın yanına yeni bir fabrika daha yapıyoruz. Yeni fabrikamız yaklaşık yüzde 40 ek kapasite ortaya koyacak ve yeni bir istihdam yaratacak. Yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım. Mart ayında faaliyete geçecek. Ek istihdam olarak en az 150 kişi sağlayacak."

"Gelecek yıl toplam yatırımlarımız 80 milyon liraya dayanır"

Süleyman Orakçıoğlu, pazar çeşitlendirmenin kendileri için öneminden bahsederek, gelecek yıl için yurt dışında açacakları 30 mağaza noktasının şimdiden netleştiğini, bu sayının 50'ye çıkacağını düşündüğünü bildirdi.

Kendileri için önem taşıyan Güney Afrika'da 3 mağazalarının bulunduğunu, Mayıs 2020'de bir yeni açılış daha gerçekleştireceklerini aktaran Orakçıoğlu, "Fildişi, Botsvana, Kenya gibi Sahra Altı Afrika'nın birçok yerinde varız. Etkinliğimiz daha da artacak. Kuzey Afrika bandında Fas, Tunus, Mısır'da yeni mağaza açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orakçıoğlu, yaklaşık 80 ülkede faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yılı yurt dışında 200'ün üzerinde mağazayla tamamlayacağız. Toplamda 410-420 mağazaya ulaştık. Normalde bizim yurt içi ve yurt dışı mağaza sayısını eşitleme gibi bir hedefimiz var, ancak gelecek yıl yurt dışı mağaza sayımız yurt içi mağaza sayımızın üzerinde olacak. Şu anda markalı ihracatta kendi segmentimizde lideriz. Geçmişte herhangi bir ülkede mağaza açmayı başarı sayardık ancak artık o ülkeye yatırım yapmadan önce orada pazar liderliğini ya da ilk 3'te yer almayı hedefliyoruz. Bunu yapamayacaksak pazara girmiyoruz. Gelecek yıl bizim yapacağımız yatırımlar 50 milyon lirayı bulur. Bu rakama yurt dışı mağazalarımızın yapacağı yatırımları da katarsak 80 milyon liraya dayanır. Bu yatırımlarla birlikte istihdama katkımız ise minimum 300 kişi olacak."

Yurt dışına açılma noktasında sektöre liderlik ettiklerini belirten Orakçıoğlu, "Bizim rehberliğimizde yurt dışına açılıyorlar. Sizi işi iyi yapıyorsanız ekibinizin de kredibilitesi artıyor ve piyasaları oluşuyor." dedi.

"Lüksü ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz"

Orakçıoğlu, perakendeyle birlikte yurt dışı faaliyetlerinin ciroları içindeki payının yüzde 45'lere ulaştığını, gelecek yıl bu oranın yüzde 50'yi aşmasını beklediklerini bildirdi.

Bu yıl karlılık anlamında rekor kırdıklarından bahseden Orakçıoğlu, "Bu yıl Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) göstergesinde tarihi zirveyi göreceğiz. Bu yıl sektör ortalamasının yaklaşık 3-4 katı FAVÖK rakamına ulaştık, şimdiye kadarki kendi rekorlarımızı da egale ettik. Gelecek yıl aynı disiplinle devam edeceğiz. Bir tarafta yatırım bir tarafta giderlerle ilgili inanılmaz derecede disiplinimiz var." dedi.

Orakçıoğlu, müşterinin isteklerine her zaman önem verdiklerini vurgulayarak, "Müşteri kalite, tasarım, inovatif ürün istiyor ama çok fazla para ödemek istemiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Ulaşılabilir lüks diyoruz, lüksü ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Gelecek dönemde önümüz açık diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"Halka açılma konusunda yurt dışı borsalardan çok teklif aldık"

Süleyman Orakçıoğlu, halka açılmaya dair bir düşüncelerinin olup olmadığına yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Şu anda ortaya koyduğumuz performansın geri dönüşleriyle ilgili 2022 bizim için bir hedef. Sürekli olarak yaptığımız bir yatırım var. Bu nedenle de geri dönüşüyle ilgili süreci bekliyoruz. Halka açılma konusunda Alman borsası gibi yurt dışı borsalardan da çok teklif aldık. Bizim ülkemizin her şeyine, tüm kurumlarına saygımız var ama kendimizi global bir marka olarak görüyoruz. Global arenadaki mevcut değerimizin de karşılığını alabilecek bir ortamda olmak isteriz. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. New York'ta, Londra'da gong çalmak bizim için önemli. Türkiye'de ya da yurt dışında, eşzamanlı da olabilir, halka arz düşünebiliriz ama 2022'de önce olmaz."

Satın alma ve ortaklıklar konusunda ilginç gelişmeler olabildiğini belirterek, sıcak baktıklarını, fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti.

" Milli Takımımız odağımızda"

Orakçıoğlu, Fenerbahçe ve Trabzonsporun yanı sıra İspanya Ligi'nde mücadele eden Deportivo'nun sponsoru olduklarını anımsatarak Makedonya, Azerbaycan ve Güney Afrika'nın milli takımlarına da sponsorluk yaptıklarını söyledi.

Türk Milli Takımı'nın da çok önemli bir destekçisi olduklarını vurgulayan Orakçıoğlu, şöyle devam etti:

"A Milli Takımımız EURO 2020'ye, özellikle Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya geleceği şampiyonanın açılış maçına en iyi şekilde hazırlanıyor. Biz de onlara tüm dünyanın konuşacağı bir koleksiyon yapacağız. Nasıl ki İtalya'nın en önemli markası İtalyan milli takımına, Almanya'nın en önemli markası Alman milli takımına sponsor, bir Türk markası olarak Türk Milli Takımı'na da biz sponsoruz ve onları dünyada herkesin konuşacağı güzel bir koleksiyonla Roma'ya göndermek için hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü biz orada hem marka, hem ülke imajı, hem de takım olarak podyuma çıkacağız. Birkaç seçenek olmak üzere ekibimiz çok önemli çalışmalar yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Çok konuşulacak. Şu anda tüm odağımızda Milli Takımımız var."

"Global rekabetin içinde ışık hızında hareket ediyoruz"

Orka Holding Yonetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ise son zamanlarda sektörde erkek giyimle ilgili bazı söylemler olduğuna değinerek, bunlara katılmadıklarını, global rekabetin içinde ışık hızında hareket ettiklerini söyledi.

Başta İtalyan markalar olmak üzere rakiplerinin yorulduğunu belirten Orakçıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın bize ihtiyacı var. Şu anda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz, rakiplerimizin boşlukları dolduruyoruz ve onların giremedikleri pazarlara giriyoruz. Rakiplerimiz bizim kadar heyecanlı da değil. Bütün markaların yorgunluğu, bize avantaj sağlıyor. İtalya'da 30'un üzerinde mağazamız var. Normalde İtalyan markalar erkek giyiminde ilk akla gelendir, ancak orada 3'üncü 4'üncü jenerasyon heyecanını, enerjisini kaybetmiş durumda.

Bizde moral var, heyecan var, enerji var. En önemlisi ekibimizle ve insan kaynağımızla bu işi yapabilecek tecrübe ve birikime sahibiz. Bu birikim ve tecrübe sahaya yansıdığı zaman çarpan etkisi yaratıyor. Bunun bizim için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Dünyada da bizim segmentimizde çıkışta olan ve gelecekte dünyanın konuşacağı 3-5 markadan biri olarak gösteriliyoruz. 10 yıl önce hayranlıkla izlediğimiz markalar, şu anda iş birliği arayışı içinde."

Kaynak: AA