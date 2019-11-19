Yurt dışı çıkış harcı da telefondan ödenebiliyor

Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye İş Bankası'nın mobil telefon uygulamaları İşCep ve Maximum Mobil üzerinden ödenebiliyor.

Sunulan güncel versiyonlar ile hem İşCep'in hem de Maximum Mobil'in mevcut işlem seti içerisine "Yurt Dışı Çıkış Harcı" ödeme imkanı da eklendi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı ile tamamlanan entegrasyon kapsamında bankacılık uygulamaları arasında Türkiye'de bir ilk olarak Maximum Mobil kullanıcıları uygulamadaki "Ödemeler" menüsü altında yer alan "Yurt Dışı Çıkış Harcı Ödemesi" alanından tüm bankalara ait kredi kartları ile harç ödemelerini yapabilecek.

İşCep kullanıcıları da vadesiz TL hesaplarından "Ödemeler" menüsünden "Vergi – Harç" adımını takip ederek harç ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

Böylece Şube'ye gitmeden, havalimanında sıra beklemeden, 7 gün 24 saat harç ödemelerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Maximum Mobil ve İşCep üzerinden yapılan yurt dışı çıkış harcı ödemelerinde harç tahsilat bilgisi, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile online olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aktarılacağından kullanıcıların kontrol noktalarında ayrıca pul ya da dekont göstermelerine gerek olmayacak.

Maximum Mobil ve İşCep'i uygulama marketlerinden veya cep telefonunun tarayıcısına www.isbank.com.tr/indir ve www.maximum.com.tr/indir yazılarak ücretsiz yüklenebiliyor.