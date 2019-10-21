Haberler » Teknoloji » Yurt dışı çıkış harcı elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek

Yurt dışı çıkış harcı elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek

Vergi ödemelerine 'dijital' düzenleme Vergi uygulamalarının dijital ortamda yapılmasını sağlayan düzenlemede kapsam genişledi.

21.10.2019 03:09Yurt dışı çıkış harcı elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek
Vergi ödemelerine 'dijital' düzenleme
Vergi uygulamalarının dijital ortamda yapılmasını sağlayan düzenlemede kapsam genişledi. Yurt dışı çıkış harcı artık elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek. 5 milyon TL cirolu işletmeler vergiye dair defter ve belgelerini elektronik ortamda tutacak.


Yurt dışı çıkış harç pulları, havalimanlarında bu amaçla bulundurulan makinelerin yanı sıra akıllı telefonlardan da elde edilebilecek.

Buna göre yurt dışı harç pulu; Android ve iOS uyumlu bir mobil uygulama kullanılarak kredi kartıyla ödenebilecek. Uygulama sayesinde bilgiler doğrudan pasaporta işlenecek, mobil işlem yapanların yurt dışına çıkarken pul ya da dekont ibraz etmeleri gerekmeyecek. Bu sayede hızlı geçiş yolcuları için önemli kolaylık sağlanmış olacak.

Harç pulu bedelini gider olarak yazmak isteyenler elektronik ortamda dekont oluşturabilecek. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki makinelerde kısa yazılışı "NFC" olan yakın alan iletişimi ödeme sistemini destekleyen cep telefonları da kullanılabiliyor.

Böylece birden fazla noktadan hızlı bir şekilde hizmet sunularak gümrüklerdeki bekleme sürelerinin kısaltılması ve yurt dışına çıkışın kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

Son Dakika Teknoloji Haberleri
03:09 A101 Teknoloji'de Bu Hafta Piranha'dan 24.95 TL'ye Mikrofonlu Stereo Kulaklık
03:09 Yurt dışı çıkış harcı elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek
22:18 "FRC Mersin Off Season 2019" şampiyonu belli oldu
17:14 "IZTECH RoboLeague 2019" etkinliği
03:39 Türkiye'de iPhone 11 Satışları Gece Yarısı Başladı
03:39 HUAWEI Kadıköy Servis Merkezi Yarın Açılıyor
03:39 Dacia Duster'a yeni nesil benzinli motorlar
21.10.2019 04:01:27