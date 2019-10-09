Yurt dışı çıkış harcı mobil olarak İnteraktif Vergi Dairesinden ödenebilecek

İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil uygulamaları aracılığıyla yurt dışı çıkış harcı ödenmesine ilişkin sayfası hizmet vermeye başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinde yer alan duyuruya göre, İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil (Android ve iOS) uygulamaları aracılığıyla yurt dışı çıkış harcı ödenebilmesine ilişkin gerekli geliştirmeler yapıldı.

İnteraktif Vergi Dairesinin web uygulamasına "https://ivd.gib.gov.tr" adresinden erişebilecek. Ana sayfada yer alan "Hızlı Ödeme" bölümünde "Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme" menüsü aracılığıyla harç elektronik ortamda yatırılabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması Android veya iOS işletimine sahip cep telefonu veya tabletlere kurularak, uygulama aracılığıyla harç ödemesi gerçekleştirilebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkışlarda, harcın ödenmesine ilişkin denetim, çıkış kapılarında görevli emniyet mensuplarınca yapılırken, yurt dışına çıkış harcı ödemesinin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılması durumunda, ödeme elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılacak. Bu nedenle çıkış kapılarında görevli memura makbuz, dekont veya pul gösterilmesine gerek olmayacak.

Yapılacak harç ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak kişi adına yapılması gerekiyor.

Yurt dışına çıkış harcının Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarımı anlık olarak yapılırken, ödeme bilgisinin Emniyet Bilgi İşlem Sistemi'ne aktarılıp aktarılmadığı "ivd.gib.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Yurt dışına çıkış harcı sorgulama alanı ile diğer aile bireylerinin de sorgulanabilmesi mümkün olacak.

Bankalarla mutabakat nedeniyle 22.00 ile 02.00 saatleri arasında İnteraktif Vergi Dairesi uygulamaları üzerinden ödeme yapılamıyor. Harç ödemesini gerçekleştirecek vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA