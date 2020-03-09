Yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışı dönüşleri için "14 gün kuralı"na dikkati çekti.
09.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışı dönüşleri için "14 gün kuralı"na dikkati çekti. Bakan Koca, "Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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