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Yurt dışı iş gezilerine mali destek

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, iş insanlarının yurt dışı iş gezilerinde işlemlerinin hızlandırılarak, mali destek sağlandığını bildirdi.

18.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:52Yurt dışı iş gezilerine mali destek
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, iş insanlarının yurt dışı iş gezilerinde işlemlerinin hızlandırılarak, mali destek sağlandığını bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, son düzenleme ile iş insanlarının KOSGEB yerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) başvuracağını belirtti.
İş insanları ve KTSO üyelerinin dünya pazarına girmelerinde etkili olan yurt dışı iş gezisi destek oranları ve uygulama esaslarının bölgelere göre değişiklik göstermek üzere ciddi oranda arttırıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Destek limitleri Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya kıtası ile Asya Pasifik ülkeleri için destek 5 binden 10 bin liraya, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için ise 3 binden 5 bin liraya çıkarılmıştır. Ayrıca başvuru esnasında talep edilen, iş yükünü artıran ve bürokrasi oluşturan belgeler azaltılarak başvurular kolaylaştırılmıştır. Destek içeriğine Milli Katılım Organizasyonu kapsamında düzenlenecek fuarların yanı sıra prestijli fuarlar da dahil edilmiştir. Yurt dışı pazarlara erişimi kolaylaştıran bu desteklerden Kırşehir iş dünyasının daha fazla faydalanmasını ve ihracat oranımızın artmasını hedefliyoruz. Bundan sonra destek başvuruları odamız aracılığı ile TOBB'a yapılacaktır."

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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