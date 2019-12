Yurt dışı kariyerini bırakıp Van'ı tercih etti

ABD'de temel bilimler ve mühendislik alanında dünyanın en iyi üniversitesi olarak bilinen Massachusetts Institute of Technology'ye Türkiye orijinli proje asistanı olarak kabul edilen sayılı genç araştırmacıdan biri olan Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, yurt dışındaki Türk araştırmacılara "Türkiye'ye dönün" çağrısında bulundu.Yurt dışında bazı bilimsel projelerde yer alan, "nano-malzemeler, inorganik hibrit yapılar ve bunların katalitik uygulamaları" üzerine yaptığı çalışmalarla Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorisinde İlim Yayma Ödülü'ne layık görülen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, genç yaşına rağmen akademik kariyerine birçok başarı sığdırarak adından söz ettirdi.Antalya'da 1980 yılında dünyaya gelen, 2002'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olan Zahmakıran, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında ODTÜ Kimya Bölümünde 2005 yılında yüksek lisans, 2010'da ise doktora eğitimini tamamladı.ABD'de temel bilimler ve mühendislik alanında dünyanın en iyi üniversitesi olarak bilinen Massachusetts Institute of Technology'ye Türkiye orijinli proje asistanı olarak kabul edilen Zahmakıran, TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı bursiyeri olarak da Japonya ve Fransa'da iki yıl süren araştırma çalışmalarında yer aldı.Yurt dışından gelip Van'da çalıştıNano-malzemeler, inorganik hibrit yapılar ve bunların katalitik uygulamaları üzerine başarılı çalışmalara imza atan genç bilim insanı, dünyanın en iyi bilim laboratuvarlarındaki çalışmalarının ardından 2011'de ülkesine dönerek Van YYÜ Kimya Bölümünde göreve başladı.Laboratuvar imkanlarının kısıtlı, teknik donanımın yeterli olmamasına rağmen, üniversitede kurduğu ekibiyle, laboratuvarını devletin ve bazı kurumların desteği ile her geçen gün büyütüp geliştirerek burada önemli çalışmalara imza atan Zahmakıran, bunlarla pek çok prestijli ödül kazandı.Prof. Dr. Zahmakıran, son olarak fosil yakıtlı araçların yerini alması beklenen hibrit araçların enerji ihtiyacının bor madeninden karşılanması amacıyla hazırladığı proje, "TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü"ne layık görülmüştü."Yeniliklere açık olsunlar ve çok çalışsınlar"Dünyanın en iyi üniversitelerinde çalışma imkanı bulmasına rağmen ülkesinin en doğusundaki Van'ı tercih eden bilim adamı, yurt dışındaki Türk araştırmacılara her fırsatta Türkiye'ye dönmelerini ve çalışmalarına burada devam etmeleri konusunda tavsiyede ve çağrıda bulundu.Zahmakıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesine dönme kararında vatan ve millet sevgisinin birinci etken olduğunu anlattı.Devletin desteğiyle batıda birçok ilde bulunmayan tam donanımlı bir araştırma laboratuvarı oluşturduğunu belirten Zahmakıran, çevre, enerji ve fosil yakıtlar üzerine başarılı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.Son zamanlarda hidrojen ve bor alanlarında çalışmalar yaptığını ifade eden Zahmakıran, şöyle dedi:"Öncelikle ülkemizdeki genç araştırmacılara en büyük tavsiyem, kesinlikle sıcak literatürü takip etsinler, yeniliklere açık olsunlar ve çok çalışsınlar. Bir şekilde Türkiye'deki araştırmalarını yurt dışına taşımış ve yine bir şekilde yurt dışında kalmış genç arkadaşlarıma buradan seslenmek istediğim konu şudur; Bugün artık herkesin takdir ettiği gibi dünyada ülkelerin sınırları mili çıkarlar gözetilerek çok ciddi bir şekilde kalın hatlarla çizilmekte. Bugün bu durumu, ekonomi , ticaret savaşları şeklinde görüyoruz. Yansımalarını her şekilde görüyoruz."Vatan ve millet çıkarının ön planda tutulması gerektiğinin altını çizen Zahmakıran, şunları kaydetti:"Hepimizin bildiği gibi, ülkemiz şu anda dış mihraklara karşı teknoloji, sanayi, bilim, savunma ve ekonomi gibi alanlarda gerçekten bir bağımsızlık mücadelesi vermekte. Bu mücadele içerisinde genç araştırmacılarımızın yurda dönüp çalışmalarını burada devam ettirmeleri, artık maneviyattan çok milli duygu ve bağlılığa dayanan bir zorunluluk haline gelmekte. Kendilerine naçizane tavsiyem; kesinlikle araştırmaları için ülkelerine dönmeleri. Çünkü ülkemiz, hükümetimiz gerçekten çok ciddi destekler vermekte. Mehmet Akif Ersoy'un 'sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır' sözünden yola çıkarak, genç araştırmacıların bu sözü hiçbir zaman unutmamalarını tavsiye ediyorum."