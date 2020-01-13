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Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit sınırı 3'e indi

BDDK, kredi kartı ile yapılan havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerini altı aydan üç aya düşürdü.

13.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:29

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ile yapılan havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya düşürülmesine karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/01/2020 tarihli ve 8792 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürülmesine karar verilmiştir."

Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit sınırı 3'e indi

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