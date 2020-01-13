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Yurt dışı seyahatte taksit sınırı düşürüldü

BDDK kararına göre havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme süreleri 6 aydan 3 aya düşürüldü.

13.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:40Yurt dışı seyahatte taksit sınırı düşürüldü
BDDK kararına göre havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme süreleri 6 aydan 3 aya düşürüldü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya düşürülmesine karar verdi.
BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/01/2020 tarihli ve 8792 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürülmesine karar verilmiştir."
(İHA)

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Kaynak: İHA

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