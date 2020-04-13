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Yurt dışı teşkilatı yabancıya konut satışına nefes olacak

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulmasının yabancıya konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde yabancıya Türkiye'ye yatırım konusunda ilave bir güven verecektir.

13.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:04
Yurt dışı teşkilatı yabancıya konut satışına nefes olacak
Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulmasının yabancıya konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde yabancıya Türkiye 'ye yatırım konusunda ilave bir güven verecektir." dedi.
Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulmasına dair AA muhbirine değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadele kapsamında aldığı proaktif önlemlerle dikkati çektiğini dile getiren Akbal, bir yandan da ekonomide salgın sonrası dönem için hazırlıklar yapıldığını söyledi.
Akbal, "Özellikle yurt dışı pazarlarda etkinliğini artırmak isteyen Türkiye, bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulması gibi çok önemli bir kararı yürürlüğe koydu." diye konuştu.
Bakanlığın yurt dışı teşkilatının döviz kazandırıcı ekonomi diplomasisi faaliyetleri yürütülmesi ve uluslararası mali kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi gibi etkin görevler üstleneceğini vurgulayan Akbal, teşkilatın, bakanlığın görev ve yetki alanına giren konulardaki gelişmeleri takip edeceğini, resmi veya özel kurumlarla temasta bulunacağını, müzakere edeceğini ve sonuçları raporlayacağını anlattı.
"Yabancıya konut satışına pozitif katkı sağlayacak"
GİGDER Başkanı Akbal, yurt dışı teşkilatının kurulmasının yabancıya konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu dönemde yurt dışında yazılacak yeni başarı hikayelerinin altyapısını da en doğru biçimde hazırlıyor. Yurt dışı teşkilatının kurulması, önümüzdeki dönemde yabancıya Türkiye'ye yatırım konusunda ilave bir güven verecektir. Bu da özellikle konut satışı gibi ülkeye tek kalemde ve büyük miktarlarda döviz getiren işlemlere pozitif katkı sağlayacaktır. Salgın sonrası, geçen yılki 6,7 milyar dolarlık rakamın bu gelişme sayesinde çok daha üzerine çıkacağız."
Akbal, salgın nedeniyle yabancıya konut satışının olumsuz etkilendiğini anımsatarak, yurt dışı teşkilatının çalışmaları sayesinde bu dönemde yapılacak dijital tanıtım çalışmalarının ve salgın sonrası bunu satış yönlü harekete geçirmenin ülkeye daha fazla döviz getirmenin önünü açacağını anlattı.
"Yüzde 90 yerli ürün satarak döviz sağlıyoruz"
Faruk Akbal, gayrimenkul sektöründe yerlilik oranının yüzde 90'la birçok sektörden yüksek olduğunu belirterek, 2019'da yabancıya satıştan 6,7 milyar dolarlık gelir elde edildiğinin bilgisini verdi.
Bu rakamın ihracat değerinin 20 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Akbal, yabancı yatırımcı teşvikleri ve vatandaşlık limitinin düşürülmesiyle ivme kazanan satış adedinin ekonomiye katkısının yadsınamaz olduğunu bildirdi.
Akbal, "Vatandaşlık işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemelerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışında hissedeceğimiz güven ve desteği online satışları da artıracaktır." dedi.
"İhracata katkımız artacak"
Faruk Akbal, yakın zamanda kuruluşunu tamamladıkları GİGDER sayesinde Türkiye'nin gayrimenkul ihracatına yön vermeyi ve sektörün gelişimine destek olmayı amaçladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye'ye ev satışıyla doğrudan döviz girdisi sağlamanın yanında gayrimenkul finansmanı konusunda da uluslararası finans arayışında olacağız. Bunun Türkiye'nin tüm konut üreticileri için bir nefes olduğunun bilincindeyiz. Hem aramızdaki gayrimenkul yatırım fonlarıyla hem de uluslararası bankalarla ortak finansal modellemeler üzerine çalışacağız. Bu da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatlanma amacıyla da örtüşen bir alan. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararı ile heyecanımız daha da arttı."
Geçen yıl 6,7 milyar dolarlık konut satıldı
Türkiye'nin yabancıya konut satışından elde ettiği miktar ve 2013 itibarıyla konut satış adetleri şu şekilde:
TutarKonut AdediOrtalama Değer
20031 milyar dolar
20041,3 milyar dolar
20051,8 milyar dolar
20062,9 milyar dolar
20072,9 milyar dolar
20082,9 milyar dolar
20091,8 milyar dolar
20102,5 milyar dolar
20112 milyar dolar
20122,6 milyar dolar
20133,1 milyar dolar12.181254 bin dolar
20144,3 milyar dolar18.959227 bin dolar
20154,2 milyar dolar22.830184 bin dolar
20163,9 milyar dolar18.189214 bin dolar
20174,6 milyar dolar22.234207 bin dolar
20185,9 milyar dolar39.663148 bin dolar
20196,7 milyar dolar45,483147 bin dolar

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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