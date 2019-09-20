Haberler » Ekonomi » Haber

Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 1,41 düştü

ÜFE, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 düşüş gösterdi.

20.09.2019 10:16Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 1,41 düştü
YD-ÜFE, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen YD-ÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,38 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,94 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,00 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,10, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,44 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 8,56 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,26 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 2,10 ile ana metaller sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, metal cevherleri yüzde 1,25 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık düşüş enerji mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ağustos ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık düşüş enerji mallarında gerçekleşti. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:25 Mavi Jeans, 2019 ikinci çeyrek gelirlerini yüzde 31 artırdı
10:25 YD-ÜFE, ağustosta yüzde 1,41 geriledi
10:25 ÖTO, üyelerini ihracata hazırlıyor
10:23 Borsa güne yükselişle başladı
10:20 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel...
10:20 Kurulan şirket sayısı ağustosta yüzde 26,34 azaldı
10:19 Kurulan şirket sayısı Ağustos'ta azaldı