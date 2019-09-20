Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 1,41 düştü

YD-ÜFE, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen YD-ÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,38 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,94 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,00 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,10, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,44 düşüş olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 8,56 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,26 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 2,10 ile ana metaller sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, metal cevherleri yüzde 1,25 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık düşüş enerji mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ağustos ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık düşüş enerji mallarında gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İHA