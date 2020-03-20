Yurt dışı ÜFE şubatta arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) 2020 şubat dönemi yıllık yüzde 12,38, aylık yüzde 0,77 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,19 artış gösterdi.Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 12,26 arttıSanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 17,90, imalatta yüzde 12,26 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 10,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 19,53, dayanıksız tüketim malında yüzde 11,97, enerjide yüzde 3,90, sermaye malında yüzde 13,74 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 0,74 arttıSanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,30, imalatta yüzde 0,74 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,16, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,77 artış, enerjide yüzde 6,17 azalış, sermaye malında yüzde 0,44 artış olarak gerçekleşti.Yıllık en düşük artış yüzde 3,90 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleştiYD-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 3,90, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 5,27, ana metallerde yüzde 8,32 olarak gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 25,49, tütün ürünleri yüzde 21,49, metal cevherleri yüzde 20,24 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Aylık azalış sadece yüzde 6,17 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleştiYD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 6,17 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 5,29, metal cevherleri yüzde 3,62, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA