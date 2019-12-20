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Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da düştü

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,45 düştü.

20.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:39 Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da düştü
Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,45 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım döneminde yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 düşüş, bir önceki yılın ayına göre yüzde 7,00 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,99 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,82, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,45 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş kimyasallar ve kimyasal ürünlerde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 3,38 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 1,53 ile içecekler, yüzde 1,02 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,81, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,26 ve ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,06 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık düşüş ara mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Kasım ayında en fazla aylık düşüş yüzde 0,98 ile ara mallarında gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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