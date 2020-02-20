Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 0,26 0,47 0,15 -0,92 1,16 3,90 1,77 2,17 3,07 -0,64 0,95 2,85 2014 5,73 0,07 0,18 -3,21 -1,62 0,53 0,62 1,17 0,31 0,60 -1,84 0,32 2015 -1,49 3,35 2,09 2,01 1,52 1,49 -1,28 4,69 3,94 -2,07 -3,85 0,36 2016 1,55 -0,85 -0,73 -0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,21 2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01 2018 0,39 1,70 2,24 4,00 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32 2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81 2020 2,39

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 -1,13 1,40 0,01 -0,60 0,82 5,52 8,65 11,12 12,25 10,72 13,97 16,15 2014 22,48 21,99 22,03 19,20 15,93 12,17 10,90 9,82 6,88 8,20 5,21 2,63 2015 -4,38 -1,24 0,64 6,07 9,46 10,51 8,42 12,20 16,26 13,17 10,86 10,90 2016 14,32 9,66 6,64 4,06 5,60 3,58 5,53 1,69 -2,10 2,80 12,30 17,73 2017 24,34 24,24 25,76 26,38 21,60 21,98 23,99 23,98 24,05 25,78 26,01 19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45 2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 16,32 -2,94 -11,15 -2,88 5,59 8,93

2020 9,53

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,39 artış gösterdi.Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,37, imalat sanayi sektöründe de yüzde 2,41 artış gerçekleşti.En yüksek aylık artış elektrikli teçhizattaOcakta bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 6,97 ile elektrikli teçhizat, yüzde 4,11 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 3,83 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork) görüldü.Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ocakta en fazla yıllık artış yüzde 19,02 ile enerjide, yüzde 15,39 ile dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle: