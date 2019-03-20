Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Azaldı

Yıl



Ocak



Şubat



Mart



Nisan



Mayıs



Haziran



Temmuz



Ağustos



Eylül



Ekim



Kasım



Aralık



2013



0,26



0,47



0,15



-0,92



1,16



3,90



1,77



2,17



3,07



-0,64



0,95



2,85



2014



5,73



0,07



0,18



-3,21



-1,62



0,53



0,62



1,17



0,31



0,60



-1,84



0,32



2015



-1,49



3,35



2,09



2,01



1,52



1,49



-1,28



4,69



3,94



-2,07



-3,85



0,36



2016



1,55



-0,85



-0,73



-0,45



3,02



-0,45



0,59



0,88



0,06



2,82



5,04



5,22



2017



7,25



-0,93



0,48



0,04



-0,88



-0,14



2,24



0,87



0,12



4,26



5,22



-0,01



2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32



2019 1,83 -1,79

Yıl



Ocak



Şubat



Mart



Nisan



Mayıs



Haziran



Temmuz



Ağustos



Eylül



Ekim



Kasım



Aralık



2013



-1,13



1,40



0,01



-0,60



0,82



5,52



8,65



11,12



12,25



10,72



13,97



16,15



2014



22,48



21,99



22,03



19,20



15,93



12,17



10,90



9,82



6,88



8,20



5,21



2,63



2015



-4,38



-1,24



0,64



6,07



9,46



10,51



8,42



12,20



16,26



13,17



10,86



10,90



2016



14,32



9,66



6,64



4,06



5,60



3,58



5,53



1,69



-2,10



2,80



12,30



17,73



2017



24,34



24,24



25,76



26,38



21,60



21,98



23,99



23,98



24,05



25,78



26,01



19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45 2019 35,35 30,71





Kaynak: AA

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,79 azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.Buna göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,79 azalırken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 0,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,72 artış gösterdi.Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,38, imalat sanayi sektöründe de yüzde 1,8 gerileme oldu.En fazla düşüş bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerindeŞubatta bir önceki aya göre en fazla gerileme yüzde 6,1 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 3,57 ile kauçuk ve plastik ürünler, yüzde 2,76 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,47, deri ve ilgili ürünler yüzde 0,16 ile bir önceki aya göre endekslerin arttığı alt sektörler oldu.Ana sanayi grupları sınıflamasına göre şubatta en fazla aylık düşüş yüzde 2,44 ile sermaye mallarında gerçekleşti.YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle: