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Yurt dışı üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 5.59 yükseldi (2)

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Kasım'da geçen aya göre yüzde 0.45 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.59 yükseldi.

20.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:18 Yurt dışı üretici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 5.59 yükseldi (2)
Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Kasım'da geçen aya göre yüzde 0.45 düşerken, yıllık bazda yüzde 5.59 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7.0 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 15.99 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektörünün aylık bazda değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.82 ve imalat sanayi sektöründe de yüzde 0.45 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla düşüş yüzde 3.38 ile kimyasallar ve kimyasal ürünlerde görülürken, bunu; yüzde 1.53 ile içecekler ve yüzde 1.02 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri takip etti.

Buna karşılık;

motorlu kara taşıtları römork ve arı römork yüzde 0.81,

bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0.26,

ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0.06 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Kasım ayında en fazla aylık düşüş yüzde 0.98 ile ara mallarında gerçekleşti. (Grafik - Tablo)


- İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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