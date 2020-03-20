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Yurt dışı üretici fiyatları Şubat'ta aylık yüzde 0.77 yükseldi

Yurt dışı üretici fiyatları (YD-ÜFE) Şubat'ta aylık yüzde 0.77 yükseldi.

20.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:40
Yurt dışı üretici fiyatları Şubat'ta aylık yüzde 0.77 yükseldi

Yurt dışı üretici fiyatları (YD-ÜFE) Şubat'ta aylık yüzde 0.77 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları Şubat'ta, iki aylık yüzde 3.18, yıllık yüzde 12.38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.19 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 17.90, imalatta yüzde 12.26 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 10.78, dayanıklı tüketim malında yüzde 19.53, dayanıksız tüketim malında yüzde 11.97, enerjide yüzde 3.90, sermaye malında yüzde 13.74 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2.30, imalatta yüzde 0.74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1.16, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.14, dayanıksız tüketim malında yüzde 0.77 artış, enerjide yüzde 6.17 azalış, sermaye malında yüzde 0.44 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 3.90, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 5.27, ana metallerde yüzde 8.32 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 25.49, tütün ürünleri yüzde 21.49, metal cevherleri yüzde 20.24 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 6.17 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 5.29, metal cevherleri yüzde 3.62, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3.32, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi

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