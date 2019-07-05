05.07.2019 07:48
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Yurt dışına çıkan Hadise, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Yurt dışına çıkan Hadise, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, Paris'te moda etkinlikleri esnasında giydiği göğüs dekolteli elbisesiyle adından söz ettirdi.

Hadise sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak ise derin göğüs dekolteli mavi elbisesiyle çektiğini bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

DEKOLTESİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte Fransa'ya gitti. Paris'te moda etkinliklerine katılan Hadise, Instagram hesabından da bol bol paylaşım yaptı. Hadise bir davette giydiği derin göğüs dekolteli mavi elbisesiyle göz kamaştırdı.

BİKİNİLİ POZ VERMİŞTİ

Hadise, geçtiğimiz günlerde de bikinili pozlarını paylaşmış ve çok sayıda beğeni almıştı.

Hadise, Paris, Magazin

YORUMLAR (6)
MAPAVRALİ KÜÇÜK ZEZEI: seninde modan geçdi sür eşşeği niğdeye
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ABDURRAHMAN ÇELEBİ: Yırtık. Sivas''ın yüz karası.
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LAZZOO: ÇOK GÜZELSİN BE MAŞALLAH ÇOK HAVALI BİR OKADAR DA ALIMLISIN BE TATLIM
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HADİSE: teşekkürler
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SONU HÜSRAN: ALLAH YARDIM ETSİN O BEDENİN HESABINI NASIL VERCEN
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