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Yurt dışına çıkarılacak 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirdi.

10.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:15
Yurt dışına çıkarılacak 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ihracatı Sağlık Bakanlığı'nın özel iznine bağlanan tıbbi koruyucu malzemeleri yurt dışına çıkarıp Avrupa ülkelerine pazarlamak isteyenlere yönelik operasyon düzenledi. İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Yunanistan'a giden ve sargı bezi taşıdığını beyan eden TIR sürücüsü durduruldu. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin TIR'da yaptığı aramada, 767 bin tıbbi maske, 12 bin anti-bakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 adet el dezenfektanı olmak üzere toplam 783 bin 80 adet tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen tıbbi malzemeler, ilgili kamu kurum ve kuruşları arasında dağıtılmaya başladı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonda, durumundan şüphelenilen bir kargo paketi x-ray taramasına yönlendirildi. Gerçekleştirilen taramada pakette tıbbi koruyucu malzeme olduğu belirlendi. Açılan pakette 341 bin 300 adet maskenin yanı sıra çok sayıda tulum, koruyucu gözlük ve dezenfektan bulundu.

İki olayda ele geçirilen tıbbı koruyucu malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İpsala Gümrük Kapısı, İstanbul, İpsala, Güncel
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