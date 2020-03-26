Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin tıbbi eldiven ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kosova'ya giden TIR'da yapılan aramada, ihracı ön izne bağlı olan, gümrüğe beyan edilmeyen 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi.

26.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:32
Yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin tıbbi eldiven ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kosova 'ya giden TIR'da yapılan aramada, ihracı ön izne bağlı olan, gümrüğe beyan edilmeyen 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü personellerince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, Kosova'ya gidecek olan TIR şüpheli bulunarak X- Ray tarama sistemine sevk edildi. TIR'da yapılan taramada, yoğunluk farkı tespit edilmesi üzerine arama yapıldı. Aramada, '2020/4 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ' ile ihracı ön izne bağlanan 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi. Tıbbi eldivenlerin, gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Yapılan aramada ayrıca, dezenfektan olduğu düşünülen eşya ile maske yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 750 kilo tela astar cinsi kumaşın, ihracı yasak ya da ön izne bağlı mallardan olup olmadığının tespiti amacıyla laboratuvar analizine gönderildiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kosova, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin tıbbi eldiven ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye’de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD’de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı
Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:58: Ukrayna'dan gelen 25 TIR sürücüsü, Sakarya'da yurda yerleştirildi - Haber 17:58: Hakkari'de EBA-TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi - Haber 17:57: Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den koronavirüse karşı "görüntülü konuşma" uygulaması - Haber 17:57: Yurt dışından getirilen 257 vatandaş daha Sakarya'da karantina altına alındı - Haber 17:56: Reyhanlı'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Haber 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:41: Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler