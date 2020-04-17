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Yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık tulumu ele geçirildi.

17.04.2020 20:59 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:01
İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık tulumu ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin deniz yoluyla yüklü miktarda medikal ürünü yurt dışına çıkararak yüksek fiyattan satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Avcılar'daki Ambarlı Limanı gümrük sahasında düzenlenen operasyonda, bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık tulumuna el konuldu.
Ürünleri yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, ele geçirilen ürünlerin de sayımına devam edildiği bildirildi. Yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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