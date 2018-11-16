Yurt Dışına Kaçmak İsterken Yakalanan 2 Örgüt Üyesi Tutuklandı

Terör örgütü MKP'ya yönelik operasyonda yurt dışına çıkmak için gittikleri İzmir
'de yakalanıp Tunceli
'ye getirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım
'da İzmir'de yurt dışına illegal yollardan çıkmak isteyen terör örgütü MKP üyesi şüpheliler C.F. ve N.C., Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 zanlı daha sonra örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen Tunceli'ye gönderildi.
Soruşturma kapsamında Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 2 şüpheli, 'silahla terör örgütü üyesi olmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TUNCELİ