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Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

17.09.2019 16:04Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Bosnaköy mevkisindeki sınır devriyeleri sırasında, askeri yasak bölgede 4 kişilik grubu yakaladı.
Yapılan incelemede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan şüphelilerin FETÖ bağlantıları olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Zanlılardan E.Ş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer zanlılar M.T.C, D.B.A. ve H.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Piyade, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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