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Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.

Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.

14.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:42
Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.
Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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