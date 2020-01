Yurt dışında Ahilik kutlamaları Azerbaycan ile başlayacak

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, yurt dışında Ahilik kutlama etkinliklerine bu yıl Azerbaycan ile başlamayı planladıklarını söyledi.Erkan, AA muhabirine, Ahiliğin Kırşehir merkezli olarak Anadolu'dan bütün insanlığa ve çağlara seslenen bir düstur olduğunu belirterek, bunu herhangi bir zaman dilimine veya bir coğrafyaya hapsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.Türkiye'de Ahilik Haftası kutlamalarının Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda her yıl Kırşehir merkezli 81 ilde gerçekleştirildiğini hatırlatan Erkan, bu yıl ilk defa Azerbaycan ile yurt dışı kutlamalarının başlayacağını dile getirdi.Azerbaycan'daki kutlamaların programa alındığını anlatan Erkan, şöyle devam etti:"Allah nasip ederse yurt dışındaki ilk Ahilik kutlamamızı Azerbaycan'da yapacağız. Daha önce yurt içindeki kutlamalar Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin içindeydi, ekleme yaparak yurt dışı Ahilik kutlamalarını da düzenledik. Her yıl bir ülkede Ahiliği kutlamayı planlıyoruz."Erkan, yurt dışındaki ilk kutlamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımının planladığına işaret ederek, tarihinin de Erdoğan'ın programına uygun belirleneceğini bildirdi.Ahi Evran Veli'nin doğduğu yer olması dolayısıyla ilk yurt dışı kutlamasını Azerbaycan'da gerçekleştireceklerini vurgulayan Erkan, "Özellikle Ahi Evran Veli'nin bulunduğu ve öğretisinin etkili olduğu bölgeleri gezerek kutlamalara devam edeceğiz." diye konuştu."81 ilde Ahilik panelleri yapmayı planlıyoruz"Ahiliğin Türkiye'de en iyi şekilde yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için farklı etkinlikler yaptıklarını belirten Necmettin Erkan, Bakanlık olarak her ay bir ilin üniversitesinde Ahilik panel ve sempozyumu gerçekleştirildiğini bildirdi.Kırşehir, Konya, Gaziantep, Erzincan, Trabzon başta olmak üzere 12 ilde bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerine değinen Erkan, şunları kaydetti:"Öğrencilerimizde Ahilik bilincini nasıl uyandırabiliriz diye bu programları yapıyoruz. Farklı illerle etkinliklerimiz devam ediyor. Bunların dışında il müdürlüklerinin üzerinden yaptığımız eğitim faaliyetleri var. 81 ilde Ahilik panelleri yapmayı planlıyoruz. Panel ve sempozyumlara esnaf temsilcilerimiz, öğrencilerimiz katılıyor. O ildeki akademisyenleri, bu konuda duayen olmuş araştırmacılarımızı, yazarlarımızı çağırıyoruz. Aynı zamanda her ilde Ahilik vasıflarını taşıyan bir iş insanını konuşmacı olarak çağırıyoruz. Orada, hayat hikayesini, örnek çalışmalarını, Ahilikle ilgili düşüncelerini kendi ağzından dinliyoruz."