Haberler » Güncel » Yurt dışında Ahilik kutlamaları Azerbaycan ile başlayacak - Haber

Yurt dışında Ahilik kutlamaları Azerbaycan ile başlayacak

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, yurt dışında Ahilik kutlama etkinliklerine bu yıl Azerbaycan ile başlamayı planladıklarını söyledi.

12.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:47Yurt dışında Ahilik kutlamaları Azerbaycan ile başlayacak
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, yurt dışında Ahilik kutlama etkinliklerine bu yıl ile başlamayı planladıklarını söyledi.
Erkan, AA muhabirine, Ahiliğin Kırşehir merkezli olarak Anadolu'dan bütün insanlığa ve çağlara seslenen bir düstur olduğunu belirterek, bunu herhangi bir zaman dilimine veya bir coğrafyaya hapsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.
Türkiye'de Ahilik Haftası kutlamalarının Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda her yıl Kırşehir merkezli 81 ilde gerçekleştirildiğini hatırlatan Erkan, bu yıl ilk defa Azerbaycan ile yurt dışı kutlamalarının başlayacağını dile getirdi.
Azerbaycan'daki kutlamaların programa alındığını anlatan Erkan, şöyle devam etti:
"Allah nasip ederse yurt dışındaki ilk Ahilik kutlamamızı Azerbaycan'da yapacağız. Daha önce yurt içindeki kutlamalar Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin içindeydi, ekleme yaparak yurt dışı Ahilik kutlamalarını da düzenledik. Her yıl bir ülkede Ahiliği kutlamayı planlıyoruz."
Erkan, yurt dışındaki ilk kutlamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımının planladığına işaret ederek, tarihinin de Erdoğan'ın programına uygun belirleneceğini bildirdi.
Ahi Evran Veli'nin doğduğu yer olması dolayısıyla ilk yurt dışı kutlamasını Azerbaycan'da gerçekleştireceklerini vurgulayan Erkan, "Özellikle Ahi Evran Veli'nin bulunduğu ve öğretisinin etkili olduğu bölgeleri gezerek kutlamalara devam edeceğiz." diye konuştu.
"81 ilde Ahilik panelleri yapmayı planlıyoruz"
Ahiliğin Türkiye'de en iyi şekilde yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için farklı etkinlikler yaptıklarını belirten Necmettin Erkan, Bakanlık olarak her ay bir ilin üniversitesinde Ahilik panel ve sempozyumu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Kırşehir, Konya, Gaziantep, Erzincan, Trabzon başta olmak üzere 12 ilde bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerine değinen Erkan, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizde Ahilik bilincini nasıl uyandırabiliriz diye bu programları yapıyoruz. Farklı illerle etkinliklerimiz devam ediyor. Bunların dışında il müdürlüklerinin üzerinden yaptığımız eğitim faaliyetleri var. 81 ilde Ahilik panelleri yapmayı planlıyoruz. Panel ve sempozyumlara esnaf temsilcilerimiz, öğrencilerimiz katılıyor. O ildeki akademisyenleri, bu konuda duayen olmuş araştırmacılarımızı, yazarlarımızı çağırıyoruz. Aynı zamanda her ilde Ahilik vasıflarını taşıyan bir iş insanını konuşmacı olarak çağırıyoruz. Orada, hayat hikayesini, örnek çalışmalarını, Ahilikle ilgili düşüncelerini kendi ağzından dinliyoruz."

Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:55  Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı - Haber
11:55  Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Haber
11:55  Vekalet ücretini icrayla alan idareye KDK tavsiyesi - Haber
11:53  Maltepe'de yasak olan yerden 'u' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu; o anlar kamerada - Haber
11:48  Uludağ'da kar yağışı başladı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
09:17  Jeoloji mühendisi Karadeniz'i bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Rize yok olabilir - Haber
12.01.2020 12:03:25