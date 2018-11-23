Yurt Dışında Çalışacak Daimi Personel Yönetmeliği Yayımlandı

23 Kasım 2018 Cuma 11:40



23 Kasım 2018 Cuma 11:40

Türkiye'nin yurt dışındaki misyon ve temsilciliklerinde çalışacak daimi personelin uyması gereken esas ve usuller belirlendi.Resmi Gazetenin bugünkü sayısında "Yurt Dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.Yönetmelikle, yurt dışında daimi bir göreve atanacakların seçimi, atanması, çalışma usül ve esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.Yayımlanan yeni yönetmeliğin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ile Dışişleri Bakanlığı kadroları kullanılmak suretiyle yurt dışında daimi görevlere atanacak personeli kapsadığı belirtildi.Yönetmelikte, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden dış temsilcilikler dışında NATO antlaşmaları veya diğer uluslararası antlaşmalar çerçevesinde görevlendirilenlerle Dışişleri Bakanlığı personeli, Milli İstihbarat Başkanlığı personeli ve dış temsilciliklerin korunmasında görevlendirilecek personelin yönetmelik kapsamı dışında olduğu ifade edildi.