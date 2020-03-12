Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına gözaltı
Samsun'da yurt dışında iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
12.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:58
Samsun 'da yurt dışında iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, çocuk sayıda kişi bir kişinin Kazakistan'da inşaatlarda çalışmak üzere kendilerini yurt dışına götürmek vaadiyle dolandırdıklarını iddia ederek polis şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada dolandırıcılık olayını U.Ş.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. U.Ş. Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından bugün İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. U.Ş. suçlamaları kabul etmeyip projeleri olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Edinilen bilgiye göre, çocuk sayıda kişi bir kişinin Kazakistan'da inşaatlarda çalışmak üzere kendilerini yurt dışına götürmek vaadiyle dolandırdıklarını iddia ederek polis şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada dolandırıcılık olayını U.Ş.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. U.Ş. Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından bugün İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. U.Ş. suçlamaları kabul etmeyip projeleri olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı