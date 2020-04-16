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Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı

Dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

16.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:32

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdiye yurt dışında 320 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

EN FAZLA KAYIP FRANSA'DA

Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda 'da 54, İngiltere 'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya 'da 4, İsviçre 'de 4, Kuzey Kıbrıs'ta 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 140 bini aştı. Virüs vakası rastlanan kişi sayısı ise 2 milyon 84 bin 42'ye yükseldi. Salgın tedavisi görerek iyileşen kişi sayısı 515 bin 109 oldu.

Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320’ye çıktı
Etiketler: Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Dünya, Güncel

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