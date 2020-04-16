Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle ölen Türk vatandaşı sayısı 320'ye çıktı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.
16.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:48
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere 'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya 'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA