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Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

08.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:18
Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya 'da 46, Hollanda 'da 37, İngiltere 'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya 'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Avusturya, Hollanda, Almanya, Güncel
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