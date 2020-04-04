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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Korona mücadelesine destek

YTB Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı ile yurt dışındaki Türk vatandaşları ve STK'larının ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri desteklenecek.

04.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:38
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Korona mücadelesine destek
YTB Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı ile yurt dışındaki Türk vatandaşları ve STK'larının ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri desteklenecek. Salgınla mücadeleye ilişkin yeni fikirler ve projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve onların kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarının yeni Korona virüs salgınına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalar desteklenecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı başlatıldı. Duyurusu yapılan programla, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla yürütülen küresel mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu çerçevede YTB tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, salgınla mücadele işbirliği modelleri geliştirilecek ve Türk vatandaşlarının salgına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalara katkıda bulunulacak.

Yeni programla Covid-19 salgınına karşı farkındalık kampanyalarının yanısıra salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri de desteklenecek.

Temininde zorluk çekilen maske, sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz siperi, dezenfektan vb. sağlık ve hijyen ürünlerinin kar amacı güdülmeksizin üretimi ve üretilmesine ilişkin gönüllü faaliyetler de desteklenecek çalışmalar arasında yer alıyor. İkameti Türkiye'de olup salgın nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen öğrenci, turist, tır şoförü gibi Türk vatandaşlarına yönelik beslenme ve barınma desteğinin yanısıra, sağlık çalışanlarına yönelik faaliyetler de desteklenecek.

Salgına karşı yürütülecek kampanyalar için grafik, tasarım, seslendirme ve montaj desteği sağlanacak program kapsamında salgınla mücadeleye ilişkin yeni fikirlerin ve projelerin de hayata geçirilmesi sağlanacak. Program kapsamında desteklenecek alanlarda bir çalışma yürütmek veya yürüttüğü çalışmaları yaygınlaştırmak isteyenler planladıkları çalışmaya ilişkin özet bir bilgiyi YTB'nin resmi web sayfası (www.ytb.gov.tr) üzerinden yayınlanan başvuru formu ile birlikte info@ytb.gov.tr e-posta adresine ulaştırarak başvuru yapabilecek. Ön görüşme ile yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan çalışmalar YTB tarafından desteklenecek. Destek talep edilen faaliyet ve kampanyalardan başvuru yapılan ülkede yardıma ihtiyaç duyan herkesin yararlanması hedefleniyor.

YTB Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı kapsamında destek sağlanması planlanan faaliyetler şu şekildedir: "Covid-19 salgınına karşı farkındalık kampanyaları, salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri,temininde zorluk çekilen maske, sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz siperi, dezenfektan vb. sağlık ve hijyen ürünlerinin kar amacı güdülmeksizin üretimi ve üretilmesine ilişkin gönüllü faaliyetler, evde geçirilen zamanı iyi şekilde değerlendirebilmek amacıyla eğitici, eğlendirici ve moral verici medya içeriklerinin oluşturulması,ikameti Türkiye'de olup salgın nedeniyle ülkemize dönemeyen öğrenci, turist, tır şoförü vd. vatandaşlarımıza yönelik beslenme ve barınma desteği,ülkedeki sağlık çalışanlarına yönelik destekleyici faaliyetler,ülkedeki genel morali artırmaya yönelik faaliyetler,salgına karşı yürütülecek kampanyalar için grafik, tasarım, seslendirme ve montaj desteği, -Salgınla mücadeleye ilişkin yeni fikirler ve projeler". - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Koronavirüs, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Korona mücadelesine destek - Haberler

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