26.06.2019 15:55
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Yurt dışında yayınlanan Aşk Adası programında iki çift cinsel ilişkiye girdi

İngilterede yayınlanan Love İsland programında yarışan iki çift, canlı yayınlanan bölümünde battaniye altında cinsel ilişkiye girdi.

İngilterede yayınlanan Love İsland programının katılımcıları Jordan Hames-Anna Vakili ve Danny Williams-Arabella Chi çiftleri programın canlı yayınlanan bölümünde battaniye altında cinsel ilişkiye girdiler.

KENDİLERİNİ İZLEYENLERE BAĞIRDILAR

Programda bulunan diğer katılımcılar ilişkiye giren çiftlerin sesini duyunca yanlarına gitti. Diğer katılımcıların kendilerini izlediğini gören ilişkiye giren çiftler, kendilerini izleyen arkadaşlarına bağırmaları katılımcılar arasında gülüşmelere sebep oldu.

FISILDAŞMALARI DUYULDU

İlişkiye giren çiftlerden Danny'in kız arkadaşına "Seni çok istiyorum" diye fısıldadığı Arabella'nın "Gerçekten mi?" dediği duyuluyor. Molly ve Michael çifti, programın bu sezon ilişkiye giren ilk çift olmuştu.

Yurt dışında yayınlanan Aşk Adası programında iki çift cinsel ilişkiye girdi
williams , island , Magazin

YORUMLAR(4)
YELLOW ROSE:kargayı çiftleşirken gören var mı elbette yok kargalar bunlardan daha iffetli yani hayvan bile olamadık
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AYNUR:bu habere alkis ve kalp emojisi yapanlar REZILSINIZ! cikin ortalikta yapin sizde, madem o Kadar taktir ediyorsunuz haysiyetsizler!
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TIRCI OSMAN:akyazılıda ordamı? ordada oğlansever varmı acep. olum senin kamyon kasası nene yetmedide taaa o adalara gidip dövdürdün aşağıdan.
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