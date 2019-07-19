Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında 112,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında net 112,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 6,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 229,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 31 milyar 401,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 30 milyar 601,3 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 183,4 milyon dolardan 14 milyar 945,5 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 6,3 milyon dolarlık satışla 472,0 milyon dolardan 465,7 milyon dolara indi.

Kaynak: AA