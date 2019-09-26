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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında 33,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

26.09.2019 14:42Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında 33,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında net 33,4 milyon dolarlık hisse senedi, 2,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Eylül ile biten haftada 30 milyar 891,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 387,1 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 423,3 milyon dolardan 15 milyar 569,7 milyon dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,8 milyon dolarlık satışla 453,6 milyon dolardan 445,8 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

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