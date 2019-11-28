Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Kasım haftasında 56,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Kasım haftasında net 56,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 12,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Kasım ile biten haftada 30 milyar 921,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 906,6 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 771,3 milyon dolardan 15 milyar 979,9 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,6 milyon dolarlık satışla 380,5 milyon dolardan 376,9 milyon dolara indi.

Kaynak: AA